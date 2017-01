Nová kolekce značky LEEDA

Text: Prima Žena

29. ledna 2017 | 09:00

Dovolujeme si vám představit novou kolekci s názvem LEEDA - SEDMÁ Z DESETI. Designérka Lucie Kutálková v ní kombinuje sportovní prvky s elegantními a inovativně používá funkční materiály, jako je například Coolmax. Transparentní lehké tyly kombinuje s teplákovinou a doplňuje je šperky s ručně našívanými třpytivými krystaly.

Barevně převládá šedá melanž v kombinaci s lomenou bílou, doplněná akcentem reflexní žluté, ale objevuje se i černá s barevnými prvky. Originální velkoplošné tisky celou kolekci sjednocují. Celkově je minimalistická nejen ve střizích, ale i v barevnosti. Výroba modelů probíhá za etických podmínek výhradně v ČR.Inspirací je respekt z moderních technologií, které stále více zasahují do běžného života a hranice mezi umělou inteligencí a přirozeným lidským uvažováním je tak tenká, že si ji často ani neuvědomujeme. Proto kolekce nese název inspirovaný postavou Sedmá z devíti ze seriálu Star Trek. Poprvé byla představena na Designbloku."Jednoduchost a variabilita je pro moji tvorbu typická. Navrhuji oblečení, které je nadčasové a propracované do posledního detailu. Ráda pracuji s tisky i aplikacemi a nadchlo mne i použití funkčních materiálů jako je Termocool. Kolekce obsahuje i řadu šperků, které se hodí stejně dobře k džínám a triku jako na červený koberec, a to mě baví. " dodává Lucie Kutálková, designérka značky LEEDA.