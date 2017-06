Nové modely " Day to night"

Text: Prima Žena

30. června 2017 | 12:00

Chůze a běh po vzduchu v nových Nike Air VaporMax jsou možné kdykoliv od úsvitu až po soumrak. S novou kolekcí Day To Night vám nic nebrání vyběhnout v kteroukoliv denní hodinu. Každý z nových modelů je barevně inspirován proměnlivými barvami oblohy od rozbřesku až po západ slunce.

Díky nové technologii, která umožňuje, aby jednotka VaporMax Air působila jako samostatná podrážka, je možné začlenit vzduch a vnější vrstvu do jedné celostní jednotky VaporMax Air. A tam, kde předchozí jednotky musely být tvarované do nepružných strukturálních oblastí, ta nová může s elasticitou nezávisle udržet svou danou formu. Nike Air VaporMax díky nejnovějším inovacím tlumení po celé délce podrážky nabízí lehké, maximálně pohodlné a konzistentní odpružení.



Předchozí inovace umožňují dodatečně integrovat vzduch do podrážky, ale ty nové díky extrémnějším geometriím dávají návrhářům příležitost dostat pod chodidla ještě větší množství vzduchu. Společně tyto možnosti zcela eliminují potřebu vkládat do boty tradiční pěnovou mezipodešev.



Nová mezipodešev dosahuje větší flexibility a odpružení, aniž by byla ohrožena struktura, při současném snížení hmotnosti a množství odpadu při výrobě. Navíc nabízí pocit, jako by vaše nohy byly v bavlnce, a díky lepší odezvě doslova vyrábí energii. Nike Air VaporMax kombinují jednotku Air po celé délce podrážky se svrškem Flyknit, čímž zaručují maximální oporu a nízkou hmotnost boty.