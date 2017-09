Nové sportovní kolekce vás rozhýbou!

Text: Prima Žena

27. září 2017 | 12:00

Podzim již dorazil mezi nás a s ním i nové sportovní kolekce a vězte, že Vás zvednou ze židle a pořádně rozpohybují! Pokud se chystáte do fitka, zaběhnout si svoji oblíbenou trasu nebo milujete procházky přírodou, vždy oceníte kvalitní obuv a oblečení, na které se při dané činnosti můžete spolehnout. Jestliže se chystáte nakupovat sportovní vybavení A3 SPORT Vám nabídne velký výběr zboží značek Adidas, Nike, Puma, Reebok a mnoho dalších za skvělé ceny.

Běh, fitness, kruhový trénink, aerobic, tanec, sálové sporty – jen několik příkladů, jak se „hýbat“. U každého z nich je ale důležité zvolit vhodnou obuv, která vydrží požadovanou zátěž, bude pohodlná a zefektivní Váš trénink. Ať už jste se rozhodli začít s běháním nebo pravidelným cvičením ve fitness centru, s výběrem vhodné obuvi Vám vždy pomůže náš usměvavý a ochotný personál v každé z našich 72 prodejen sítě A3 SPORT.Maloobchodní síť prodejen A3 SPORT funguje na trhu již 24 let a je největším prodejcem sportovního zboží značek Adidas, Nike, Puma a Reebok v České republice. Vyvážený poměr vybavení pro aktivní sportovce společně s modely sportovní módy a řadou atraktivních výprodejů vytváří ideální nákupní prostředí pro všechny věkové kategorie.Prodejny A3 SPORT jsou ve všech významných obchodních centrech v ČR i na Slovensku a najdete zde značky: Adidas, Nike, Puma, Reebok, Converse, Vans, New Balance, New Era a další. Pokud preferujete výběr z domova, navštivte náš e-shop www.a3sport.cz , kde najdete i aktuální nabídku zboží a další užitečné informace.