20. června 2017 | 09:00

Italská módní značka – od batolat až po teens. Hledáte něco hezkého pro své děti, ať už ty úplně maličké nebo ty největší a nebaví vás stále ta stejná trička s potisky? Zkuste oblečení z Original Marines. Obchody najdete v Praze, Brně i Olomouci.

Na Facebooku se dozvíte vše, co o značce potřebujete vědět. Ať už to, že přišlo nové zboží, nebo se chystá slevová akce, dárek k nákupu nebo zábavný program pro děti z dílny Original Marines.Originálně – toto slovo je jim blízké, a nejen proto ho má tato italská značka v názvu. Zaměřují se na kvalitní dětskou módu s důrazem na pohodlí a originalitu. V jednotlivých kolekcích najdete vždy ikonické kousky, které nikdy nevyjdou z módy (košile nebo polo trika pro kluky, klasické jednobarevné šaty a barevná trika bez potisku pro holky) a hned vedle toho kousky oblečení, které následují aktuální módní trendy.V letní kolekci, která je právě na obchodech, najdete polo trika a trika v námořnickém stylu, klasické plátěné kalhoty ve světlé i tmavé barvě pro kluky. Na holky čekají krásné květinové šaty z úžasně lehké viskózy, které jsou podšité lehoučkou bavlnou a jsou ideální na léto. Pro batolata a malé děti do tří let mají připravené skvělé body s praktickým rozepínáním vepředu. Všechny body a overaly jsou ze stoprocentní bavlny a s milými potisky na ponožkách nebo rukávech. Potisky jsou drobné, takže se nemůže stát, že by se pod nimi děťátko zpotilo nebo by mu byly nějakým způsobem nepříjemné.Značka Original Marines si zakládá na tom, aby „vyrůstala“ s dítětem. Rodiče zde najdou i veškeré doplňky, které často v kolekcích módy pro děti chybí – včetně osušek, klobouků proti slunci nebo šátků na hlavu. Pro rodiče i dítě je jednoduché si značku zamilovat a vracet s k ní. Original Marines tuto důvěru ve značku odměňuje i speciálním věrnostním klubem, jehož členové pak nakupují se slevou nebo jsou dopředu informováni o speciálních akcích.