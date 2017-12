Recreation Fashion - nový trend v oblečení

Text: Prima Žena

10. prosince 2017 | 12:00

Aktivní životní styl a respekt k přírodě. Recreation Fashion je v České republice poměrně novým pojmem, přičemž ale typický představitel zde působí již dvacet let.



Recreation Fashion představuje oblečení, které podporuje aktivní životní styl, navíc je zpracováno z materiálů šetrných k životnímu prostředí. Největším zástupcem v Česku je outdoorová značka Bushman, která nabízí kvalitní a udržitelnou módu s vysokou morální hodnotou podpořenou zkušenostmi od roku 1997.



Důležité hodnoty aktivního života bezpochybně doplňují společenská a environmentální odpovědnost, což se v dnešní době týká i módy, resp. oblečení, které je nedílnou součástí každodenního bytí nás všech. Recreation Fashion dává možnost ukázat, že k životnímu prostředí nejsme zcela lhostejní a zároveň dává možnost mít svůj osobitý styl, vypadat dobře a cítit se pohodlně. Základem jsou vždy přírodní materiály, které jsou snadno recyklovatelné. Myšlenka udržitelnosti, nadčasové modely a ohled na prostředí, ve kterém žijeme, to je zásadní rozdíl oproti oblečení z umělých materiálů a rychloobrátkovou prodejní strategií.



Stěžejní je rozhodnutí každého jednotlivce. Jestli do svého šatníku pořídí kousek, který bude sloužit několik let, nebo dá přednost oblečení na jednu sezonu. Pomalu ale jistě přichází trend kvality, která nás bez problémů může provázet i několik let. Recreation Fashion je taková móda, která vypadá dobře, a přitom nepodléhá módním trendům. Recreation Fashion je móda, která je výrazně nadčasová nejen co se týče vzhledu, ale především kvalitou zpracování.