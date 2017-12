Spodní prádlo, které nebudete chtít sundat

Text: Prima Žena

28. prosince 2017 | 15:00

Zná to asi každá z nás. Dlouhé hodiny vybírání toho správného spodního prádla, tak aby perfektně sedělo a nikde neškrtilo, nebo neodstávalo. Každá žena má jiný tvar poprsí, a proto je třeba k ní také tak přistupovat. Vybrat si z velké škály různým typů podprsenek je základ. Nicméně jak vybrat tu pravou? Musíme vědět správnou velikost!

Jak se správně změřit

Kosticová klasika

Bezkosticové pohodlí

Nejprve změříme obvod pod prsy, který nám určí číslo podprsenky. Následně se změříme přes hrudník (prsa) – to nám určí hloubku koše, které je značeno písmenem. Tabulka nám vygeneruje správnou velikost podprsenky, od které bychom měly začít.Máte problém s větším poprsím, na které se těžko shání prádlo? Preferujete českou kvalitní výrobu? Pak tu máme tip, který jistě každá ocení. Jedná se podprsenku Alina , která je šitá právě na poprsí do velikosti 95H, lze koupit i jako komplet. Dalším skvělým tipem je polovyztužená podprsenka Diana , která myslí i na objemnější hrudník a to velikost 100, košíčky mají hloubku až H.Romantickým krajkovým kompletem Brigita vsadíte na správnou notu, pokud preferujete push up.Trendem dnešní doby se stávají bezkosticové podprsenky, u kterých je firma LINIA jako český výrobce jedničkou na zdejším trhu. Hitem se stala podprsenka Marie , která díky prošitým bokům košíčků působí jako skvělá opora a udrží tak i těžká prsa pozvednutá i bez kostice. Obvod je do 115 a hloubka košíčku až I!Lze zakoupit na www.linia.cz