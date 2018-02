Stylová svatba

Text: Prima Žena

14. února 2018 | 09:00

Když se řekne slovo svatba, zatají se mnohdy lidem dech. Střídají se pocity štěstí, dojetí, ale i strachu z toho, jak zvládnout všechny svatební přípravy. Proto Vám nabízíme spoustu tipů, které nevěstě a ženichovi usnadní výběr doplňků pro jejich nejkrásnější den.



Překrásná nevěsta je středobodem celé svatby. Všichni svatebčané k ní upírají oči a žasnou nad její krásou. Abyste se cítila co nejlépe, zvolte vhodné doplňky ke svatebním šatům. Tradiční ozdoby jsou perly nebo štrasové šperky. Chcete vypadat jako opravdová princezna? Pak nezapomeňte na korunku. Korunky se těší čím dál větší oblibě.Stejně jako nevěsta je důležitý ženich. Není třeba dodávat, že oblek musí dokonale padnout. Neměl by být ani velký ani malý. Dbejte na správnou délku jak saka, tak i kalhot. Délka kalhot je ovlivněna trendem a střihem. Krátké nohavice jsou „in“. Tip: Slaďte barevného motýlka s ponožkami.Mějte z ženicha gentlemana! Pořiďte manžetové knoflíčky a zkombinujte je se sponou na kravatu . Do klopy saka umístěte kapesníček, který opět můžete ladit s ponožkami, motýlkem, nebo kravatou Chcete mít stylovou svatbu a držet se aktuálních módních trendů? V tom případě sáhněte po přírodních materiálech, které jsou v letošním roce velkým hitem. Výzdoba svatebního stolu v kombinaci s krajkou jutou je naprosto úchvatná. Vyrobte si v tomto stylu také svatební oznámení a jmenovky. Budete potřebovat samolepící krajku , perličky, jutový provázek. Zbytek už je jen na vaší fantazii.Nezapomeňte na voničky pro svatebčany. Můžete si je zakoupit již hotové nebo si je jednoduše vytvořit ze stuhy , krajky nebo prýmku.A co výzdoba aut, balení koláčů a zdobení místnosti, kde se pořádá hostina? Veškeré dekorace a výzdobu seženete na www.stoklasa.cz