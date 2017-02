Trekové legíny pro muže a ženy

Text: Prima Žena

24. února 2017 | 09:00

Přes město a venkov se dostaly legíny i do výbavy pro outdoorové výpravy. Dosud však neexistovaly žádné legíny, které by vydržely náročné podmínky na horských stezkách.Proto Fjällräven využil své znalosti v oblasti trekových kalhot, aby zdokonalil střih legín, dodal jim užitečné vlastnosti a vyrobil tak první trekové legíny na světě. Abisko Trekking Tights obstojí i v těch nejnáročnějších podmínkách, a to bez kompromisů ohledně komfortu či flexibility.