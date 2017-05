Trendy v plavkách

Text: Prima Žena

11. května 2017 | 12:00

Léto se blíží a s ním také plavková sezóna. V obchodech narazíte na spoustu druhů plavek. Víte, které jsou tou správnou volbou pro letošní rok?



Klasické dvoudílné plavky najdeme v našich šatnících asi nejčastěji. Letos ale určitě vsaďte na extravagantnější modely – co takhle tankiny? Nejen, že šikovně skryjí případné nedostatky, ale navíc Vám skvěle padnou a Vy se na pláži budete moci pyšnit nevšedními plavkami. Pokud chcete raději zůstat věrná klasickým bikinám, oblékněte si ty s kovovými ozdobami. Takové plavky jsou trendy a navíc v nich budete sexy.



Dáváte přednost spíš jednodílné klasice? Pak si určitě oblíbíte bandiny, tedy plavky bez ramínek. Ač se to nezdá, absence ramínek dělá opravdu mnoho. Tenhle model Vám bude rozhodně slušet! U vody vyniknete také v trikinách, což jsou plavky s průstřihy.



A na jaké barvy a vzory se zaměřit? Letošní trendy přejí barvám. Zapomeňte tak na nepádné černé plavky a vyrazte vstříc slunečním paprskům třeba v puntíkatém kousku. Vaše opálení parádně vynikne také v bikinách v neonové nebo metalické barvě. Pokud na tyhle odstíny nemáte odvahu, sáhněte po plavkách v pastelových odstínech, které jsou stále v módě. U dvoudílných plavek se nebojte experimentovat a vezměte si horní díl v jiné barvě, než je ten spodní. Zbožňujete vzory? Sáhněte po modelech s hravou geometrií. Pro romantičky jsou pak trefou do černého vzory květin.



Ať si však vyberete jakékoliv plavky, které jsou pro tento rok hitem, důležité je, abyste se v nich cítila dobře.