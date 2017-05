Vsaďte na klasiku nebo spíš neo-klasiku

Text: Prima Žena

31. května 2017 | 12:00

Českem otřásá nový fenomén. Nevídanou popularitu získává sázka na klasiku. Ženy si tvarují postavy na baletních kurzech. Muži přenáší prvky klasického oblečení do denního outfitu. Jinak tomu není ani v hudbě. Muzikanti nachází inspiraci v melodiích a kompozicích z období klasiky a baroka a zároveň vůbec nejde o vážnou hudbu.