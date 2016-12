Vyberte si ty pravé šaty na vánoční večírek

Text: PrimaŽena

14. prosince 2016 | 09:00

Každoroční čas adventu, vánočních setkávání a vánočních večírků. Jaké vánoční šaty a doplňky zvolit, aby z nás sálala spokojenost a abychom vypadaly stále žensky? Inspirujte se perfektně sladěnými outfity a buďte s námi dokonalé.

Odhalte své pravé já



Černá nikdy nevyjde z módy

Nebojíte se pozornosti? Vyzkoušejte červenou!

Jemná elegance ukrytá v pudrových barvách

A na závěr?

Hluboké výstřihy působí lacině a na rozparky do nebeských výšin taky raději zapomeňte.

Rafinovaný střih nebo odhalená záda jsou trendem sezóny.

V jednoduchosti je krása, na „dortíkové“ sukýnky a přílišné zdobení proto zapomeňte.

Ať už zvolíte jakýkoliv střih šatů, spodní prádlo je základ.

K dokonalým šatům patří psaníčko, ne kabelka, kterou nosíme v běžném dni.

Šperky volte s rozvahou, méně je více.

Plná bota a punčochy podtrhují eleganci.

Buďte zdravě sebevědomá, rafinovaná a nezapomeňte, že se musíte rozzářit, ne zastínit!

Večírky jsou příležitostí k setkání s pracovními partnery a kolegy na jiné úrovni - na té přátelské a slavnostní. Je třeba proto ukázat, že formální oblečení umíme odhodit stranou a všednodennost bude ta tam. Je třeba, milé dámy, zazářit!Než se ocitnete v záři reflektorů, tedy na vánočním večírku, je nutné věnovat čas sobě samé. Základem jsou vlasy, nehty, make-up a třešničkou na pomyslném dortu je výběr dámských vánočních šatů. Vše záleží i na tom, pro jakou společnost pracujeme, zda je vánoční večírek zaměstnanecký, setkáme se s přáteli nebo jen v kruhu rodinném.Doufáme, že v našem článku najdete potřebnou inspiraci, vyberete si ty pravé společenské šaty na vánoční večírek, které podtrhnou vaši osobnost a stanete se tak neodolatelnou ženou.Spousta žen se při svátečních příležitostech uchyluje k černé barvě. Ať už je to z důvodů zeštíhlujících nebo jen pojetí klasiky, není to na škodu. Je spousta zajímavých černých modelů, které vyniknou střihem, materiálem nebo odzbrojujícími detaily. Černé šaty stačí doplnit správnými doplňky, a pokud budeme dbát na vyváženost, kdy k extravagantnímu modelu dáme jednoduché doplňky a obráceně, černá nebude jen nudnou černou.Černá barva beze zbytku dokazuje, že méně je někdy více a zůstává vždy stylová. Vhodnou volbou jsou černé šaty s dlouhým rukávem Lindy Bop Lisette z kolekce Blanka Straka. K nim stačí zvolit stříbrný náhrdelník a náušnice, černé lodičky, stylové psaníčko a outfit na vánoční večírek je na světě.V případě, že nejste typ, který se v šatech cítí příjemně, můžete se blýsknout v módním overalu. Overaly jsou již druhou sezónu velmi módní záležitostí a jejich sportovní základ se dá rychle proměnit v eleganci. Stačí dobře sladěné, nápadité šperky, tmavé psaníčko se stříbrnými detaily a lodičky na vysokém podpatku.Červená barva snese i naprosto strohý styl a přesto se stává královnou. Pokud skromnost chcete nechat doma, je spousta šatů s různým ozdobným řasením, které má tu správnou funkci (dodá objem tam, kde chceme a ubírá tam, kde nechceme nic ukazovat).S červenou a rudou snadno sladíte černé a zlaté doplňky. Než si takové šaty ale pořídíte a posléze obléknete, vězte, že červené šaty skutečně přitahují velkou dávku pozornosti a je třeba, abyste na to byla připravena.Možná patříte k těm, které se cítí v černé jako bubáci a červená vám přijde velmi vyzývavá. Uklidním vás, krásná žena nemusí být v černé ani v červené. Je spousta nádherných šatů, které jsou zajímavé střihem nebo zdobením. Existuje navíc plno jiných barev, které dodávají ženě eleganci a vyzařují jemnost. Je to šedá, stříbrná, zlatavá i béžová (šampaň) a pudrové barvy. Správným zvolením šperků v tělovém či kovovém odstínu můžeme vytvořit skvostný model společenských šatů, které na každém večírku budou hrát prim.Mezi další barvy, které mužům berou dech, patří fialová, růžová a letos velmi oblíbená královská modrá.





