Zimní kouzla značky Geisha

Text: Prima Žena

6. října 2017 | 12:00

Se stejnou intenzitou, s jakou v zimě klesají teploty, přibývají vrstvy oblečení, čímž se oproti létu výrazně zvětšuje prostor na kombinování. Letní trička nahrazují blůzky a teplejší saka, společníkem na vycházky do města se stávají hřejivé svetříky, kabátky a parky.

V práci kromě zvládání povinností poutají na sebe pozornost sametové topy, vlněné sukně, přiléhavé šaty. Výrazné slovo opět dostává pletená móda, která se postará o hřejivý komfort i v sychravých dnech. S kolekcí značky Geisha se zima hned přemění na skutečně příjemné inspirativní období.



Lehká kombinovatelnost a široké spektrum střihů v kolekci Geisha podzim-zima 2017 se postarají o to, že nebude problém si vybrat. Kolekce je inspirovaná typickou moderní ženou, která v sobě nezapře zvědavost, odvahu, vynalézavost a tu správnou

dávku extravagance. Jejím cílem je nejen oslnit, ale být múzou i pro ostatní. Sezóně kralují úpletové šaty v úzkých i volnějších liniích, punc trendy looku jim dodávají zajímavé vzory, především proužky v různých tloušťkách, vertikálně i horizontálně, ty přetínající vytvářejí jemné šachovnicové vzory. Dámský kostým může být svůdnější, než předpokládáte.







Přiléhavé nohavice cigaretového nebo klasického střihu, zajímavé sako a blůzka z jemného materiálu dotvoří styl dynamické a rozhodné ženy. Do zimní kolekce značky Geisha se opět vkrádají šelmy. Zvířecí motivy hrají prim na kabátkách, kožíškách, sakách či bundičkách, které se skvěle kombinují s klasickými typy, přičemž není třeba zapomínat, že jeden výrazný kousek se zvířecím motivem je pro outfit dostačující.



Plisovaná sukně, košile zapnutá ke krku, jednoduchý top a krátká bomber bunda zaručí eleganci a mladistvý vzhled. Trochu rebelie mohou přidat lampasy, klidně i na kouskách, kde to vůbec není prvoplánové, ať už je to plisovaná sukně, boční lemy nohavic, rukávy či sedla na košilích. Jsou jakýmsi barevným i ozdobným akcentem, které všední střih či vzor posunou do originálního kousku. Černá barva je ztělesněním elegance a smyslnosti, je jakousi stálicí mezi barvami. V zimní kolekci Geisha jí však dobíhá top trendová barva této sezóny - modrá v odstínu navy či mořských hlubin.



« předchozí strana 1 2 další strana »