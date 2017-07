Prosluněné léto se smartphonem Moto M

Text: Prima Žena

7. července 2017 | 15:00

Letní dny si v letošním roce dávají pořádně na čas. Do práce nás vyprovází pošmourná obloha, která se často změní v průtrž mračen. Ti šťastnější nasednou do letadla směr tropy a následně zásobují své přátele spoustou dokonalých fotek v plavkách na pláži, na baru, nebo na lodi, zatímco my obyčejné smrtelnice doufáme, že stihneme včas utéct před deštěm.

Lék na ženskou duši

V takovém počasí potřebuje křehká ženská duše nějaké povyražení. Paprskem slunce do pošmourných dní se může snadno stát nový stylový telefon, který vám zvedne náladu a zároveň nezatíží rodinný rozpočet. Ať už milujete focení nebo potřebujete nekompromisní výkon v elegantním balení, sáhněte po chytrém telefonu Moto M.



Kamarád do deště

Smartphone Moto M má se svým hladkým kovovým designem, útlým vzhledem a mimořádnou výbavou za jediný cíl – přinést úsměv na vaši tvář. Odteď se nemusíte bát vyběhnout ven i v letním dešti, protože tenhle smartphone je obdařen speciální vodoodpudivou nanovrstvou, která telefon spolehlivě ochrání před nechtěnými kapkami.



Když už budete venku, můžete i něco vyfotit, a že to bude mít říz! Díky přednímu 8Mpx fotoaparátu se softwarem pro úpravu fotek už vás nic nezastaví při lovu na skvělá selfie. Zadní 16Mpx fotoaparát a superrychlé PDAF ostření vám se pak postarají o perfektní fotky i v tom nejhorším počasí. Všechny pořízené snímky si můžete prohlédnout na 5,5palcovém Full HD displeji telefonu doplněném o IPS technologii pro jasné a živé podání všech barev.



Svižný společník s výdrží

Rychlá akce není pro tenhle smartphone žádný problém. Čtečka otisku prstů vám poskytne nejrychlejší možný přístup bez zbytečných průtahů s vysokou mírou bezpečnosti. Navíc je prakticky umístěna na zadní straně telefonu, takže jej můžete bez průtahů odemknout už při vytahování z kabelky.



