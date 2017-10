Barevný podzim s elegantním notebookem

Text: Prima Žena

5. října 2017 | 12:00

Dlouhé slunečné dny střídá zlatavé listí poletující v ulicích měst a spolu s lehkým deštěm dává znamení k přesunu z parku do vyhřátého obydlí. Podzim ale není obdobím splínu, právě naopak. Nejbarevnější část roku si můžete patřičně užít se stylovým notebookem Lenovo YOGA 910 jak v kavárně, tak v pohodlí domova.

Výjimečně flexibilní společník

Ať jste zrovna na cestách, nebo relaxujete s šálkem dobrého čaje, notebook Lenovo YOGA 910 se vám přizpůsobí v jakékoliv situaci. Jeho celokovové tělo s charakteristickým pantem inspirovaným řemínkem luxusních hodinek zaujme na první pohled. Ve zlatém provedení bude ladit s novými kousky z vašeho šatníku, zatímco platinově stříbrný či kovově šedý model dodá šmrnc každému pracovnímu dni.Podzim je ideálním obdobím pro sledování seriálů a filmů. Dohnat zmeškané epizody vám pomůže právě notebook YOGA 910, který ve svém tenkém těle skrývá displej s rozlišením 4K pro mimořádný vizuální zážitek doplněný o kvalitní zvuk ze stereo reproduktorů JBL. Díky IPS technologii pro jasnější barvy a širokým pozorovacím úhlům se můžete znovu ponořit do atmosféry fotek z výletů a dovolené. Vyhovuje vám víc tablet? Žádný problém. Displej notebooku je totiž možné přetočit až o 360°, takže můžete jednoduše a plynule přecházet mezi čtyřmi různými režimy použití.Pokud vás neláká sezení u filmů, ale raději si vezmete notebook s sebou na schůzku do kavárny či pracovní cestu, pak se YOGA 910 stane vaším ideálním společníkem. Při své váze 1,38 kg a 14,3mm profilu si ho jednoduše přibalte do tašky. Samozřejmostí je i dlouhá výdrž baterie, která vám zaručí nepřetržitě až 15 hodin zábavy.Vybitý telefon je zkázou dnešních dívek a žen, především když nestíhají schůzku a k tomu neví co na sebe. S tím můžete udělat rychlý konec. YOGA 910 disponuje funkcí Always-On, se kterou si pohodlně dobijete vybitý telefon ještě během cesty na schůzku přes USB port, i když je notebook vypnutý. Za hlavu hoďte i starosti o bezpečnost. Stačí jediný dotyk a čtečka otisku prstů vám otevře brány notebooku během vteřiny a svou roli sehraje i při vyřizování online nákupů.Více informací nejen o tomto notebooku najdete na www.lenovo.cz