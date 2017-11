Black Friday – černý pátek na Sboty.cz

Text: Prima Žena

24. listopadu 2017 | 12:00

Již sedmou sezónu se v Česku o slovo hlásí tento velký svátek nakupování. Kdo by jej za tu dobu neznal? Jedná se o původně americký den velkých slev, které probíhaly výhradně v kamenných prodejnách a vyvolávaly davovou hysterii. Nebylo výjimkou, že lidé přespávali před obchody, aby byli co nejdříve na řadě a mohli si koupit vytouženou věc za zlomek původní ceny.

V dnešní době se k Black Friday každoročně zapojují také internetoví prodejci a zákazníci tak mají možnost užít si výhodného nakupování v klidu domova bez tlačenic a dlouhého čekání u pokladen. Bohužel se však najdou i takoví obchodníci, kteří pár dnů před Black Friday uměle navýší ceny a pak sníží na ty původní před navýšením a výsledná sleva je tak nulová. Je potřeba si nabídky srovnat s dalšími, které jsou na trhu dostupné, abyste takovým obchodníkům nenaletěli.Letošní ročník Černého pátku startuje již dnes, 24. 11. a obchod Sboty.cz se již potřetí do tohoto malého velkého svátku připojuje. Přichystali jsme pro své zákazníky opravdu reálné a lákavé slevy a to od 20 – 80% s dopravou zdarma při nákupu nad 300 Kč. Letos jsme již od září zahájili velké nákupy pro doplnění skladových zásob, abychom byli schopni uspokojit, co nejvíce našich věrných zákazníků. Pečlivě jsme vybírali produkty, které jsme nyní zařadili do těch největších slev.Zaměřili jsme se především na oblíbené modely zimních bot, ale stranou nezůstaly ani nadčasové tenisky, elegantní baleríny nebo trendy mokasíny. Moderní barvou letošní zimy se jednoznačně stala červená a to všechny její odstíny, od syté rudé, přes jemnou vínovou až po plnou bordó. Červená barva se neobjevuje jen na kozačkách , ale sluší také kotníkovým botám nebo populárním zatepleným teniskám s kožíškem a takové rudé lodičky, to je přece vrchol sex appealu. Tradiční černá barva také nesmí chybět, protože není žena, která tuto barvu nenajde ve svém šatníku. Elegantní a sexy kozačky nad koleno vypadají v černé prostě perfektně, ale ani v šedé nebo hnědé variaci rozhodně nejsou k zahození.