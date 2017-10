Cizinka se vrací ve třetím pokračování

Text: Prima Žena

31. října 2017 | 12:00

Fenomenální příběh Jamieho a Claire s námi od prvního vydání žije už 26 let. Byť cesta k označení bestseller bývá leckdy trpká, série Cizinka dokázala nejen přežít, ale rovněž si vydobýt své pevné místo v srdcích mnoha čtenářů a diváků. Ať už však oslňuje literární kritiky, nebo útočí na televizní obrazovky, nikdy nepolevuje v získávání nových fanoušků.

Je důležité kde, nebo kdy?

Cizinkou to začalo, Vážkou v jantaru to rozhodně nekončí. Mořeplavec, třetí pokračování mimořádné ságy sledující osudy cestovatelky časem a skotského horala, jejichž nepřítelem je sám čas, se co nevidět objeví na pultech knihkupectví. I tentokrát se můžete těšit na velkou dávku romantiky, dobrodružství a historických kuriozit okořeněných notnou dávkou neznáma, pro autorku série Dianu Gabaldon tak typickou.



Jamie a Claire opět spolu

Když si Jamie a Claire v roce 1746 řekli své poslední sbohem, ani jeden z nich nepočítal s tím, že by se znovu měli shledat. Jak se ale zdá, osud a možná taky čas s nimi měly jiné plány. Poté, co se Claire dozvídá, že Jamie v bitvě u Cullodenu nezemřel, ji nemůže odradit ani 200 let silná bariéra. A tak se po dvaceti letech odloučení znovu ocitá ve Skotsku 18. století s jediným cílem: najít Jamieho.



Předloha úspěšného seriálu

Seriál Cizinka s Caitrionou Balfe a Samem Heughanem v hlavních rolích jste mohli sledovat na Prima Love. Ze své premiéry se v zahraničí aktuálně těší 3. řada. Její dějovou linku mapuje kniha Mořeplavec. Ta odhaluje, co s dvěma spřízněnými dušemi provede odloučení táhnoucí se napříč dekádami. Samozřejmě, aby to dvojice neměla moc jednoduché, jejich rozkol mají na svědomí samotné dějiny.