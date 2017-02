Dárek, který nikdo jiný nemá

Text: Prima Žena

23. února 2017 | 12:00

Personifikace – to je v oblasti dárků aktuálně oblíbený směr, kdy obdarovanému dáváte něco, co zaručeně nikdo jiný nemá a co je pro něj vyrobené na míru. A ví to i penShop.cz, největší český prodejce psacích potřeb, který nabízí personifikovaná pera, zápisníky nebo diáře, které se hodí k životním výročím nebo třeba k významným školním a pracovním úspěchům.

Pera s gravírovaným jménem majitele nebo osazené jeho iniciály, zápisníky s vyraženým jménem nebo přáním, to vše umí penShop.cz vyrobit na míru.





Osazení pera iniciálami





Iniciály už nemusíte mít jen na manžetě košile nebo na manžetových knoflíčcích, můžete si je nechat vsadit do většiny per slavné značky Visconti. Na prodejnách penShopu vám je do víčka vámi vybraného pera vsadí na počkání zdarma při koupi pera a můžete si je objednat i na eshopu s perem Visconti , nebo samostatně za 400 Kč. Kromě iniciál si k perům Visconti můžete do víčka vybrat i znak zvěrokruhu (a to i čínského) nebo oblíbený kámen, či polodrahokam.

Gravírování na pero

Chcete-li na pero napsat jméno obdarovaného nebo třeba kratičký vzkaz, zeptejte se určitě na možnosti gravírování. Tato metoda se nehodí pro každý materiál pera a s tím je třeba počítat při výběru. Vybírejte především z kovových hladkých modelů bez laku. Tuto metodu nelze objednat po internetu, ale můžete navštívit jakoukoliv prodejnu penShop.cz, zavolat nebo napsat a personál vám rád poradí, jakou metodu zvolit pro vámi vybrané pero.





Ražba do desek zápisníku