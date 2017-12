Deskovky od Dina, hraje celá rodina!

Text: Prima Žena

11. prosince 2017 | 09:00

Každý si láme hlavu s tím, jaký dárek vybrat pod vánoční stromeček, aby potěšil a zároveň bavil celou rodinu včetně dětí déle než pár dní. „Z vlastní zkušenosti vím, že to není jednoduché zorientovat se v množství her, které se na českém trhu objevují a najít tu pravou. Proto mě těší, že z naší dílny Dino Toys mohu doporučit hned 3 skvělé rodinné hry, které si již oblíbilo nespočet rodin včetně té naší.“ říká Ivana Maršálová marketingová manažerka společnosti Dino Toys.

Kamionem po Evropě

Rodinná strategická hra Kamionem po Evropě spatřila světlo světa již v 80. letech a v loňském roce se znovu po letech vrátila na český trh se stejným hracím principem a velmi vydařenou novou grafikou. „Hra Kamionem po Evropě je podle mě nadčasová zábava. Díky důmyslné herní strategii, která naučí hráče zacházet s penězi, atraktivnímu designu a zajímavému tématu dokáže oslovit hráče různých věkových kategorií. Začátečníci si vyzkoušejí spanilou jízdu kamionem, těm protřelejším se otevírají bohaté možnosti taktizování. Jak je vidět, stejně jako nás „kamiony“ bavily na přelomu 80. a 90. let, tak v tomto moderním pojetí zaujali i současnou generaci dětí. Svědčí o tom 20 000 prodaných her za necelý rok na trhu.“ uvádí Jan Šlemín, jednatel a výkonný ředitel společnosti Dino Toys.



Cílem hry je získat ve volné soutěži dopravců co nejvíce zakázek, dobře si naplánovat dopravní trasy a dovézt náklad na určené místo co nejrychleji. Při tom je zapotřebí nejen dobře plánovat cesty, ale také zajistit co nejefektivnější dopravu. Karty náhody se postarají o nejedno překvapení na cestách. Hra procvičí kombinační schopnosti, logické uvažování, obchodování i dobré plánování.



Dostihy a sázky

Kdo by neznal legendu mezi hrami Dostihy a sázky, které vymyslel zakladatel společnosti Dino Toys, Ladislav Mareš, již v roce 1984. V bývalém režimu to byla opravdu jedinečná hra, která se stala velmi rychle nedostatkovou a velmi oblíbenou a popularita této fenomenální hry trvá až dodnes o čemž napovídá 2,5 mil. prodaných kusů od jejího vzniku.



