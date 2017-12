Detektivní hity letošních Vánoc

Text: Prima Žena

22. prosince 2017 | 06:00

Britský autor Robert Bryndza před lety plynule přešel od herectví k psaní, když na Edinburghském divadelním festivale úspěšně uvedl svou komedii o chorvatském kouzelníkovi, ve které si sám zahrál, a pokračoval komediemi v sérii se smolařkou Coco Pinchardovou. Průlom mu přinesla až tvrdohlavá a odvážná policistka Erika Fosterová. Její případy vycházejí již v sedmadvaceti jazycích a jednotlivé knihy právem nesou označení „světový bestseller“.

Hned prvního titulu z volné detektivní série s názvem Dívka v ledu se v zahraničí během necelých dvou let od vydání prodaly více než dva miliony výtisků. Příběh, který se odehrává během temné zimy v Londýně a předkládá čtenáři zamotané klubko vztahů, intrik, skrývaných tajemství a nečekaných souvislostí, strhne své čtenáře od první stránky a nedovolí mu knihu odložit, dokud nedočte poslední stránku. Pro české a slovenské fanoušky Eriky Fosterové může být zajímavý její původ – pochází totiž ze Slovenska, do Británie přijela před mnoha lety jako au-pair a postupně se vypracovala až na detektiva šéfinspektora.V dalším thrilleru s názvem Noční lov čerpá naopak Robert Bryndza z let, které prožil v jižním Londýně. Kromě ulic nebo hospod, kde se Erika Fosterová a její tým během vyšetřování pohybují, se volně inspiroval skutečným případem, který roky děsil jeho okolí. Pachatel se vloupával v noci k lidem do domů a policie dlouhou dobu neměla žádné vodítko. Nakonec se zjistilo, že žil jen o pár ulic dál než Robert.I v třetím díle série Temné hlubiny , které nyní vychází, připravil Robert Erice Fosterové další nástrahy jak v souvislosti s novým případem, tak s její nepoddajnou povahou. Bude se muset ponořit hluboko do minulosti a bojovat s těmi, kteří skrývají stará tajemství. I ve své třetí knize nám Robert Bryndza přináší to, na co jsme u něj zvyklí: komplikovaný případ, napětí do poslední stránky, propracované charaktery a vývoj postav, hrdiny, které si čtenáři tolik oblíbili.