Inspirujte se tím pravým, hravým dárkem…

Text: Prima Žena

7. prosince 2017 | 09:00

I vy si lámete každým rokem hlavu nad tím, co potěší pod vánočním stromečkem a zároveň bude k užitku či radosti déle než pár dní po Vánocích? Kolik z nás každoročně vyhodí peníze z okna za hračky „rychlokvašky“ z televizních reklam, které děti nadchnou tak, že je prostě MUSÍ MÍT, ale za pár dní už po nich neštěkne ani pes? Přinášíme pár tipů tzv. dárků nad zlato, které zaručeně budou bavit i po Vánocích.

Pro malé rozumbrady



A Proč?

Také chtějí být vaše děti chytré jako liška? Zahrajte si s nimi Lišácké učení. S novou řadou edukativních her se děti zabaví a hravou formou se naučí všechno co je třeba.



Edukativní řada her Lišácké učení

Každý titul v sobě skrývá 2 samostatné zábavné hry s lehkým zařazením jednoduché angličtiny k danému tématu. Hry jsou zábavné a učí hravou formou základním znalostem. Lišácké učení je nejlepší hrát s rodičem či starším sourozencem. Hry se dají hrát v jednom, ale také ve skupině. Lišácké učení zatím představuje tato oblíbená témata: Dopravní výchovu, protiklady a emoce pro předškoláky a učení hodin a angličtiny pro mladší školáky.



Všechny 4 tituly z této edice byly tvořeny ve spolupráci s předními českými ilustrátory a každý z nich zaštítil jeden z nich. Úžasné a vtipné grafické provedení motivuje děti ke hře dvojnásob. Vše vyvíjeno i vyrobeno v České republice. Celá edice nese certifikát Bezpečná a kvalitní hračka.

