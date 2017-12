Jak šel čas se značkou ThinkPad

Text: Prima Žena

30. listopadu 2017 | 13:00

Letos je to už 25 let, kdy první ThinkPad spatřil světlo světa. Od té doby se začaly psát poutavé příběhy těchto legendárních notebooků. V roce 1993 ho dokonce tehdejší prezident USA George Bush st. objednal své manželce Barbaře jako dárek k Vánocům. ThinkPad ale není jen notebook do kanceláře první dámy nebo designová záležitost. To co ho dělá výjimečným je odolnost, přesnost, spolehlivost a výkonnost. Notebooky téhle značky totiž zvládnou všechno.

Historie ThinkPadu se začala psát trochu kuriózně a to na jídelním stole s bento boxem, ve kterém si přinesl večeři designér Richard Sapper. Tradiční japonská krabice na jídlo ho inspirovala k vytvoření designu prvního ThinkPadu. Charakteristický „hranatý“ design si ostatně řada těchto notebooků drží více méně dodnes, i když v některých případech už mají notebooky trochu jemnější a zaoblenější hrany.



ThinkPad byl také první laptop, který se kdy dostal do kosmu. V roce 1993 se svezl na palubě raketoplánu Endeavour a během mimozemského pobytu pomáhal opravit slavný Hubbleův teleskop.



Jeden z inženýrů Lenova se dokonce nechal inspirovat ve světě zvířat. Zkoumal sovy a jejich tichý vzdušný život. Pro nový model ThinkPadu pak navrhl nové chlazení s větrákem, které v určitých tvarech kopírovalo části sovích křídel. Díky tomu je chlazení nových modelů ThinkPad mnohem méně hlučné.



« předchozí strana 1 2 další strana »