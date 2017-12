Jak si letos užít Vánoce v klidu a pohodě

19. prosince 2017 | 13:00

Dříve si lidé posílali vánoční přání poštou, na Štědrý den seděli u večeře při svíčkách a povídali si. V současnosti vystřídala papírová přání ta elektronická a kapra s bramborovým salátem si dopřáváme společně s vánočními koledami puštěnými na YouTube, které rázem doplní pohádky na tabletech při rozbalování dárků.

Mohlo by se zdát, že elektronika řídí naše životy až příliš. Opak je ale pravdou. Všechna nová zařízení od mobilů až po notebooky nám totiž dokážou ušetřit spoustu času, který pak můžeme strávit se svými blízkými. S tímto názorem se ztotožňuje i Aneta Fialová, marketingová manažerka společnosti Lenovo, díky které pro vás máme několik tipů, jak si užít vánoční atmosféru se vším všudy.



Dárky nakupujte online

Občas je těžké, stihnout nakoupit všechny dárky v kamenných prodejnách. Často také musíte chodit od obchodu k obchodu, než najdete to, co skutečně hledáte. I proto se v poslední době stalo velmi populární nakupování online. Na internetu najdete skoro vše, zvládnete nákupy z pohodlí domova a ještě vám je přivezou až domů. „Nakupování online mám ráda zejména proto, že po práci nebo o víkendech nemusím trávit mnoho času nakupováním a můžu si spíše užívat ten předvánoční čas. Mám už své oblíbené e-shopy, a tak si jednoduše najdu většinu dárků doma pod dekou s teplým čajem v ruce. Vše si nechám poslat domů, dárky zabalím a mám vystaráno,“ říká Aneta.



Udělejte si seznam

Je to možná otřepaná rada, ale starý dobrý seznam funguje. Před Vánocemi toho máme hodně, a aby se nám nestalo, že na něco zapomeneme, je dobré si vést třeba alespoň seznam vánočních dárků. „Oblíbila jsem si momentálně YOGA Book od Lenova. Můžete s ním totiž psát a kreslit inkoustem na skutečný papír a tablet YOGA Book vše okamžitě převede do digitální podoby. Zapisuju si tak ručně seznam vánočních dárků do YOGA Booku a zároveň to, kde je pořídím. Seznam pak najdu i v digitální podobě, kdyby náhodou. Nemůže se mi stát, že bych snad na někoho zapomněla,“ uvádí s úsměvem Aneta.



