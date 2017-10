John Gray - Autor knih o vztazích

Text: Prima Žena

17. října 2017 | 12:00

Mars a Venuše: Vztahy v dnešním globálním světě

Autor světového bestselleru Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše





Po více než 20 let byla tato bible vztahů základem šťastného partnerského života v téměř každé domácnosti. John Gray pomohl zachránit tisíce, možná miliony vztahů a manželství. Jeho osobním posláním a úkolem bylo vzájemné pochopení mezi partnery opačného pohlaví a vzájemné porozumění směřující k harmonii jejich vztahu.



“John Gray je opravdový odborník, který pochopil, že jeho učení shrnuté v knize Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše potřebuje důkladnou revizi”

Jack Canfield, autor bestselleru Slepičí polévka pro duši



Ovšem doba se mění a vztahy i jejich základní podstata také. Muži a ženy už nadále nejsou uvězněni pevnými společenskými a genderovými rolemi. Tyto role se vyvíjí a právě to nejvíce ovlivňuje partnerské soužití. Proto Gray přichází s novou, aktuálnější verzí svého světového bestselleru. Takovou, která přináší moderní pohled na tajemství zdravého a spokojeného vztahu.



Dnešní doba je zrychlená a jednoznačně i více stresující. Je tu delší pracovní doba, dojíždění za vysněnou prací, vyšší výdaje v podstatě za všechny aspekty života. K tomu si musíme přidat informační zahlcenost způsobenou internetem a sociálními sítěmi. Lidé zkrátka zapomněli, jak odpočívat a nezbývá jim tolik energie do osobního života.



“Obdivuhodným řízením osudu vyšlo najevo, že nejefektivnějším způsobem, jímž mohou dvojice snížit narůstající hladinu stresu zapříčiněnou probíhajícím změnami ve světě je, že se k sobě přiblíží jako duševní partneři.”



