Když s dětmi cloumají emoce

28. prosince 2017 | 12:00

V současnosti se stále častěji setkáváme s „nezvladatelnými“ dětmi, které nedodržují pravidla, nerespektují autority, jsou sobecké, nespokojené a neschopné překonávat překážky. Ano. A nesmíme se tomu divit. Osobnost dítěte utváří řada vlivů - vytíženost rodičů, problémy v rodinách, rozvod či nezaměstnanost. Když na dítě nemáme čas, posadíme ho k televizi.



Emoční vývoj dítěte by měl být podle psychologů do konce desátého roku dokončen a to, co se v dítěti do té doby utvoří nebo neutvoří, co se během tohoto šestiletého období naučí, to si s sebou ponese po celý svůj život.Emoce provázejí každého člověka od narození. Čím je dítě starší, tím více vnímá své okolí a reaguje na ně svými emocemi, jejichž škála se postupně zvětšuje. Do konce prvního roku se u dítěte rozvíjejí pocity radosti, zlosti, překvapení a strachu. V předškolním věku se kvalita citového života postupně mění, jeho city se stávají komplexnějšími. V tomto období probíhá tzv. „citová revoluce". S nástupem do školy city dozrávají a formují se. Právě proto je toto období nejvhodnější pro cílený rozvoj emoční inteligence a měli bychom tedy dítěti věnovat dostatek času a pozornosti, aby se mohla správně rozvinout.Pomocníkem v tomto důležitém, avšak nelehkém, úkolu pro rodiče i učitele může být Emušák Ferda - plyšová hračka a zároveň hlavní hrdina pohádkové knížky Ferda a jeho mouchy. Ta je společně s plyšákem součástí kompletu pro rozvoj emoční inteligence u dětí. Mimo plyšáka a knihu naleznou děti a rodiče v balení i malé plyšové mouchy. Každá z nich má výraz tváře odpovídající pocitu, který znázorňuje – osamocení, smutek, radost, žárlivost, ale i hněv, důvěra strach nebo zvědavost. Pro rodiče, kteří dítě pohádkami provází, jsou připraveny návody, jak s nimi pracovat, na co se dětí ptát a jak příběhy nenásilně převést do každodenních životních situací.K tomu, aby bylo dítě v dnešním světě úspěšné, nestačí pouze vysoké IQ a talent, je taky nutné, aby se naučilo a později umělo správně zařadit do společnosti. Důležité je, nebát se sebe sama a svých pocitů ani ostatních lidí a překážek, které nám vstupují do cesty. V tomto směru má člověk s velkou dávkou emoční inteligence obrovskou výhodu.