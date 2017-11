Kombajnem proti Hvězdným válkám

29. listopadu 2017 | 15:00

Kovové stavebnice zažívají reinkarnaci- Kovové stavebnice se zdají být nesmrtelné. Oslavili již přes 100 let své existence a stále se vrací v nových variacích a s novými nápady. Vypadá to, že jejich možnosti nekončí ani po tolika letech, kdy na nich vyrostli nejméně čtyři generace dědečků, tatínků, kluků (ale i maminek a holčiček).



Kombajny a silničáři soupeří s Hvězdným válkami

Možná byste si mohli myslet, že v dnešní době Star Wars, Minecraft, XBoxů, PC a "Playstationů" nemá něco, jako je kovová stavebnice, šanci zaujmout děti a přinést jim něco zajímavého. Opak, ale může být pravdou. To, co přinášelo uspokojení a radost před sto lety funguje i dnes. Dětská duše se tolik nemění, jak by se mohlo zdát a nemění ji ani doba nabitá elektronikou a samo řídícími automobily.



Také jste si všimli úspěchu dětských zábavních „skákacích“ center ve městech? Děti jsou tam nadšené a nemohou přestat řádit. Maximálně se dojdou napít nebo si něco zobnout a ztratí se zase na další půlhodinu pryč. Kdo by to byl řekl, když mají doma internet, PC, XBox, Wii nebo Playstation? Elektronika ještě nevyhrála a nikdy ani zcela nemůže. Dětská duše je živá a skutečná a potřebuje kolem sebe skutečné věci.







…a tady dostávají prostor a svůj smysl stavebnice a jiné kreativní hračky. Pocit, že TOHLE je moje dílo, TOHLE jsem udělal/a já. Já to DOKÁZAL! Znáte ho? Někdo se snaží dokázat „NĚCO“ celý život, ale děti mají tuhle možnost ve svých rukách se stavebnicí jako je Malý konstruktér.



Některé děti osloví Malý konstruktér velkou pestrostí modelů, některé opravdovým vzhledem, rodiče asi zaujme příjemná cena. Své si tu najdou fanoušci sportovních nebo terénních aut, zemědělské a stavební nebo bojové techniky, ale i letadel a retro strojů. Kombajn nebo traktor s přívěsem by mohl zaujmou děti žijících mimo města, ale nejen ty!



