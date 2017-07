Kompaktní crossover

Text: Prima Žena

24. července 2017 | 15:00

Stále oblíbenější kategorie SUV a crossoverů je bohatší o nový model: Suzuki Ignis. Novinka kombinuje to nejlepší ze světa SUV a malých aut. Má kompaktní rozměry, takže se snadno proplétá městským provozem, zároveň má ale prostorný a variabilní interiér se zvýšeným posazem. Přitom má bohatou výbavu, ve které nechybí nejmodernější technologie, úsporný motor a pro ty, kdo jezdí také mimo asfalt nabízí i pohon všech kol.

Novinka z Japonska se vymyká zavedeným zvyklostem, je menší a levnější než všechny ostatní vozy tohoto typu – stojí od 240 900 Kč. Přitom má vždy čtyřválcový motor, klimatizaci, rádio s Bluetooth nebo šest airbagů. A samozřejmě se nabízí nejen v provedení s pohonem předních kol, ale také jako 4x4. Kompaktní rozměry, nejlépe vyjádřené délkou karoserie pouhých 3,7 metru, přijdou vhod ve městě i mimo silnice.Že je Ignis zvenku kompaktní, ještě ale neznamená, že by byl malý uvnitř. Zvýšený posaz usnadňuje nastupování a zlepšuje výhled z vozu, vzpřímená pozice na sedadlech pomáhá prostoru v podélném směru. Díky tomu se do krátké zádě vejde 267 litrů zavazadel. Kromě toho lze sedadla ve druhé řadě lze posunout až o 165 mm vpřed a tím dočasně prostor pro náklad zvětšit. Součástí výbavy je také řada dalších praktických detailů: parkovací kamera, automatická aktivace světel nebo bezklíčové odemykání a startování tlačítkem.Moderní technologie zastupují LED světlomety, které žádné jiné auto této velikosti nenabízí, a dvojice kamer pod čelním sklem. Ty umí rozpoznat jedoucí vozidla, chodce i čáry na silnicích a varovat řidiče v případě, že hrozí kolize nebo se auto odchýlí ze správného směru jízdy. Varianty s pohonem všech kol jsou navíc vybaveny užitečnými pomocníky pro jízdu v terénu: mají asistent pro sjíždění prudkých svahů, asistent rozjezdu do kopce a systém Grip Control, který zlepšuje trakci v obtížných podmínkách. Bez ohledu na to, jestli má Ignis poháněna jenom přední nebo všechna čtyři kola, dosahuje světlá výška velmi dobré hodnoty 180 mm.Více na www.suzuki.cz