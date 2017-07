Moto G Plus 5. generace

Text: Prima Žena

19. července 2017 | 12:00

Vyrazit vstříc novým zážitkům je v létě téměř povinností. Nezáleží přitom, jestli jedete do Karibiku, nebo do Krkonoš, každá z nás nakonec stojí před prázdným kufrem nedostačujících rozměrů a je nucena vyřešit tu nejdůležitější otázku – co si vzít s sebou?



Po důkladném výběru bot, triček, kalhot, šatů plavek a kosmetiky máte stále pocit, že vám něco chybí. A taky že ano. Moderní žena se totiž na cestách rozhodně neobejde bez kvalitního smartphonu, který s ní bude držet krok a nezradí ji ani v kritických momentech. Tohle léto si na dovolenou rozhodně přibalte nový smartphone Moto G Plus 5. generace, protože ideálnějšího společníka budete hledat těžko.



Ostré snímky po celou dovolenou

Každý další kousek elektroniky, který si s sebou bereme na dovolenou, se může pořádně pronést a navíc zabírá už tak cenné místo v zavazadlech. Zanechte v šuplíku neskladný foťák, štíhlý elegán Moto G Plus 5. generace ho s přehledem nahradí. Jeho předností je 12Mpx fotoaparát s mimořádně rychlým dvojitým ostřením, se kterým vám už neuteče žádná momentka.



Díky vyšší světelnosti objektivu a barevně vyváženému duálnímu LED blesku zvládnete pořídit perfektní snímky i v noci. Starosti si nemusíte dělat ani s pamětí telefonu. Moto G Plus 5. generace má již zabudovanou 32GB paměť, kterou je možné rozšířit o dalších 128 GB s pomocí microSD karty. Na dovolenou si tak můžete vzít i oblíbenou hudbu nebo třeba film. Všechny pořízené fotografie se navíc budou krásně vyjímat na jeho 5,2palcovém displeji.



Dlouho trvající zábava

Kromě jasných barev je displej chráněný proti všem nepříjemnostem, které by na vás mohly na dovolené číhat. Nechtěných škrábancům zabrání ochranné sklo Gorilla Glass, zatímco vodoodpudivý povrch ochrání telefon zvenku i zevnitř i při party u bazénu.



« předchozí strana 1 2 další strana »