Motorola: inovace i tradice

Text: Prima Žena

31. října 2017 | 16:00

Když se řekne Motorola, vybaví si řada z nás slavnou značku, která mnoho let do značné míry řídila nejen směřování trhu s telefony. Vždyť tato firma jako první přinesla zařízení, které si skutečně mohlo říkat mobilní telefon. Pokud si myslíte, že sláva téhle značky pohasla, jste na omylu. Je totiž zpátky a má stejnou, možná i větší sílu než kdy dřív.

Historie firmy Motorola sahá až do 20. let 20. století, i když tehdy se ještě jmenovala Galvin Manufacturing Corporation. Než se vrhla na výrobu telekomunikačních zařízení, orientovala se společnost především na elektronické obvody. Odtud pak směřovala dál přes transistory, rádia a televize až k telefonům. A právě v této oblasti zazářila hvězda jménem Motorola nejvíce.



První mobil na světě

Stalo se to v úterý 3. dubna 1973. Americký technik Martin Cooper, vedoucí týmu vývojářů ze společnosti Motorola, se procházel po ulici a jen tak mimochodem vytočil telefonní číslo svého velkého rivala Joela Engela z AT&T. V dnešní době to zní jako samozřejmost, ale Martin Cooper ten den změnil svět telekomunikace. Právě totiž uskutečnil první telefonát z bezdrátového přístroje a dokázal tak Engelovi, že Motorola vyhrála závod o to, kdo sestrojí první mobilní telefon.



Cooper telefonoval z medolu s názvem Motorola Dyna TAC 8000X. Tahle horká novinka vážila víc než jeden kilogram a vydržela na baterii pouhých 30 minut. Pořídit jej bylo možné za astronomickou částku 4 000 dolarů a čekací doba byla stejně dlouhá, jako na nové auto. I přes všechny tyto překážky byl o mobil zájem a proto se Motorola ihned vrhla do dalšího vývoje, který měl přinést ještě lepší telefony. Technologickou převahu musela firma prokázat také při vývoji sítí a komunikačních protokolů. Jen díky nim mohl mobil s přezdívkou „cihla“ i všichni jeho nástupci plnit svoji funkci.

« předchozí strana 1 2 další strana »