Nenechte na Vánoce nic náhodě

Text: Prima Žena

13. prosince 2017 | 12:00

Vyvarujte se nečekaných překvapení a nechte se o Vánocích pořádně rozmazlit. Jestli váš partner opět tápe, zda vám vybrat nějaký luxusní parfém nebo slušivé spodní prádlo, zkuste mu trochu pomoci a poodhalte mu svá přání. Mezi nimi by rozhodně neměl chybět zbrusu nový smartphone Moto G5s, který nejenže hravě strčí do kapsy všechny měkké dárky, ale i mezi těmi tvrdými bude jen těžko hledat konkurenci.

Milý Ježíšku...

...zatím jsem ho neviděla naživo, ale už teď vím, že je to ten pravý. Tak by mohl vypadat začátek romantického filmu a nebo váš letošní dopis Ježíškovi. Jakmile nový smarphone Moto G5s jednou zahlédnete, budete na něj muset neustále myslet. Jeho precizně zpracované celokovové tělo vám jednoduše nedá spát, dokud ho nebudete mít doma. Využijte proto příležitosti a zmiňte se před partnerem, po čem právě toužíte. Určitě vám rád udělá radost a navíc si oddechne, že tentokrát nebude muset nic vymýšlet sám.



Stvořen pro víc, než čekáte

Moto G5s je opravdu krásný a přitom odolný. Jeho vodoodpudivá vrstva chrání telefon zvenku i zevnitř, takže polití nebo pár kapek deště se vám do cesty rozhodně nepostaví. Stejně tak vás nebude brzdit ani svým výkonem podpořeným osmijádrovým 2,0GHz procesorem. Nabízí výkonné grafické funkce s podporou připojení 4G LTE. Můžete si tak bez jakéhokoliv zpomalení spouštět své oblíbené aplikace, plynule procházet web nebo přehrávat hudbu, či si vychutnat hry a videa bez jediného zaseknutí.



Tím však přednosti tohoto smartphonu zdaleka nekončí. Pyšní se skvělou výdrží, díky čemuž s vámi udrží krok po celý den. Nabíječku můžete klidně nechat doma nebo v kanceláři. Nezpomalí vás ani ve chvíli, kdy je čas smartphone dobít. Nabíječka TurboPower vám totiž poskytne až 6 hodin výdrže po pouhých 15 minutách nabíjení.



