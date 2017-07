Nová KIA RIO

Text: Prima Žena

3. července 2017 | 09:00

Na prahu dospělosti a v nejlepších letech, šmrncovní elegán. To je Kia Rio, model, který oslavil sedmnáctiny novou, již čtvrtou generací. Je dospělejší, chytřejší a bezpečnější než zamlada, ale také než jeho vrstevníci.



Není to žádný obstarožní páprda, přesto vám nabízí bezpečnost a pohodlí. Je na něj spolehnutí, ale klidně si s ním můžete zalaškovat i při parkování. Rovné zadní okno i malé převisy z něj dělají skvělého partnera třeba na hezký večer ve městě. Je z něj lépe vidět, slepé úhly jsou minimální. Prostě s tímhle krasavcem není nuda.



Je to také ideální parťák pro víkendové výlety. Nebojte, nenechá vás na holičkách, přece jen už je aspoň trochu dospělý, a je na něj spolehnutí. Svěřte se do jeho laskavé péče, při průjezdu zatáčkou vám podá pomocnou ruku asistent průjezdu zatáčkou (CBC) a ochrání vás před smykem, když náhodou budete muset prudčeji brzdit, přispěchá asistent řízení stability v přímém směru (SLS). A kdyby se náhodou před vás dostal nečekaně chodec, radar ve vašich službách okamžitě aktivuje systém autonomního nouzového brzdění (AEB), bude nad vámi bdít, dá vám vědět, když omylem vyjedete ze svého jízdního pruhu, a časem se doučí i poznat vaši únavu (DAW) a připomene, že byste si měli společně dát pauzu.



Vnitřní prostor a jízdní vlastnosti tohoto fešáka uspokojí i náročnějšího zákazníka, přitom zase tolik nestojí. A že si náš fešák věří, dokazuje i sedmiletá záruka, kterou nabízí jako samozřejmost.





KIA SPORTAGE

Dáma do nepohody, ale i na gala party. Líbivé designové SUVéčko, jehož předchůdkyně před čtvrtstoletím odstartovala éru vozů s pohonem na všechna čtyři kola, to je KIA Sportage. Jakoby snad nejezdila na benzín nebo naftu, ale na věčný „elixír mládí“.



« předchozí strana 1 2 další strana »