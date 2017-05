Nový CITROEN C3: Svěžest a optimismus

Text: Prima Žena

29. května 2017 | 15:00

Citroën představuje nový Citroën C3 a oživuje tak svůj bestseller, kterého se od roku 2002 vyrobilo již více než 3,5 milionů kusů. Nová C3, pro kterou je charakteristická bohatá barevnost, převrací zažité principy a vnáší do nich svěžest a optimismus. Odlišuje se jedinečným tvarem a grafickými prvky, které mu dodávají energičnost a velkou sebejistotu.

Odvážný styl posiluje výrazný potenciál osobní úprav na míru. Propracovaný design interiéru nové C3 není nijak na úkor komfortu, posádka se má při každé cestě cítit co nejlépe. Vůz je vybaven nejnovějšími technologiemi mobilního připojení, ve světové premiéře se objevuje ConnectedCAM Citroën™, fullHD kamera, díky níž může posádka sdílet fotky a videa.



Příchod nové C3 přináší do automobilového světa závan svěžesti. Jde o multifunkční hatchback, který lze označit různě, jen ne jako stereotypní. Svou odlišnost zdůrazňuje i tím, že o sobě prohlašuje, že je „punchy“, září barvami a nabízí poutavou osobnost.



„Nová C3, která v sobě nese všechny typické rysy vozů Citroën, představuje velké plus, které značce dává nový impuls. Fantastický restart pro náš bestseller, který tvoří téměř pětinu vozů prodaných v Evropě. Její silná osobnost a komfort dokážou přilákat nové zákazníky, kteří hledají charakter a modernost, výsledkem bude oživení image značky.“ Linda JACKSON - generální ředitelka společnosti Citroën



Nový Citroën C3 splňuje zásadní hodnoty značky a je:

- „OPTIMISTIC“ svým odvážným designem. Na první pohled si všimnete jedinečného tvaru nové C3. Její vysoká charismatická čelní maska a výrazné křivky jí dodávají silný a energický vzhled. Díky hladkým objemům, grafickému podpisu a barvám jde o trendy model jdoucí s dobou. Jedinečnou osobitost posiluje velké množství úprav na míru. Tato nabídka je dostupná a tak si každý může navolit svůj osobitý vůz odpovídající jeho vkusu. Zvenku je nová C3 k dispozici ve dvoubarevné verzi se 3 odstíny střechy, které ladí s barevnými lištami mlhovek, s vnějšími zpětnými zrcátky, lištou zadních postranních okének a prvky Airbump ®. Uvnitř jsou k dispozici 4 styly interiéru, takže si každý může zvolit styl, který mu nejlépe vyhovuje. Výsledkem je kabina, v níž okamžitě získáte dojem prostoru, který podtrhuje i provedení sedadel a design čisté horizontální palubní desky.



