Nový díl Cizinky od Diany Gabaldon

Text: Prima Žena

5. dubna 2018 | 09:00

Na konci předchozího dílu série Cizinka s názvem Mořeplavec se Jamie s Claire vylodili v Georgii. Ačkoliv slovo ztroskotali by bylo trefnější, oba dva, spolu s Ianem a Ferguem, jsou šťastní, že utekli nebezpečnému Skotsku a hodlají začít nový život právě zde.



Fraserovo panství v Jižní Karolině?

Pár se rozhodne se svými přáteli vydat do Jižní Karoliny, jelikož zde mají sídlit Fraserovi přátelé. Vše vypadá růžově: Jamie dostane výhodnou nabídku na odkup půdy, což by pro ně pro všechny znamenalo nový začátek. Vidinou vlastních majetků a nového domova jsou naši cestovatelé v čase i mezi kontinenty naprosto nadšeni. Nic však není tak jednoduché a skvělé, jak se na první pohled zdá. Američtí guvernéři totiž přidělují půdu s jednoduchým úmyslem – přilákat do Ameriky další osadníky, a tím pádem pořádně zbohatnout.



Za kolonisty zpět do Skotska?

Jamie stojí před nelehkým rozhodováním. Aby přivedl do Ameriky další kolonisty, musel by se opět vypravit do divokého Skotka, odkud už by možná nebylo cesty zpět. Claire po všech těch útrapách, které zažili, aby mohli být konečně spolu, nedokáže zahnat obavy, že tímto by byl jejich osud zpečetěn. Je tu ale i jiná možnost.



Odvrácená strana nové země

Claire se zalíbí příležitost pečovat o plantáž Jamieho zesnulého strýce. Život zde se téměř podobá pohádce, slunce tu září celý den, úrodě se daří a naši milenci ze Skotska zde konečně zažívají společné vytoužené chvíle klidu. Skutečností, kterou však nelze přehlédnout, je vzrůstající trend otrokářství. Jamie a Claire se snaží proti tomuto faktu bojovat, ale místo kýženého výsledku se dostávají do politických problémů.



