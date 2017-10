Nový zmenšený Zippo ohřívač rukou

Text: Prima Žena

27. října 2017 | 12:00

Společnost Zippo rozšiřuje řadu velmi oblíbených kapesních ohřívačů rukou novým zmenšeným modelem, který hřeje pod dobu 6-ti hodin. Stejně jako původní elegantní a stylový model s dvanáctihodinovou výdrží, nový zmenšený ohřívač skvěle padne do každé kapsy, kde vydává stejnoměrné a konzistentní teplo bez plamene a jakéhokoliv zápachu.

Praktická zmenšná konstrukce šestihodinového ohřívače hřeje stejně jako originál a je perfektní pro kratší zimní vycházky a cesty do práce.Ohřívače rukou značky Zippo jsou nezbytným doplňkem pro každého milovníka oudoorových aktivit a jsou ideální pro zahřátí u všech typů zimních sportů, myslivosti nebo při každodenních činnostech jako čekání na zastávce za studených zimních dnů. Zippo ohřívač rukou vytváří až o 35% více tepla, než jednorázové ohřívače. Pro krátké vycházky a cesty do práce je určen menší, šestihodinový ohřívač rukou. Pro celodenní aktivity v chladném počasí doporučujeme originální Zippo ohřívač rukou s dvanáctihodinovou výdrží. Zippo ohřívače rukou hřejí bez plamene a zápachu a jsou použitelné opakovaně. Nová technologie pro snadné plnění Easy-Fill umožňuje ohřívače naplnit během několika sekund správnou dávkou paliva. Po spuštění katalytické reakce se ohřívač vloží do speciálního textilního pouzdra, ve kterém ohřívač vydává příjemné teplo.