Omlazení pleti! A nejen to...

Text: Prima Žena

23. května 2017 | 09:00

Trápí vás vrásky kolem úst a kolem nosu? Máte problémy s povadlými očními víčky či s chrápáním? Dostalo vaše tělo během těhotenství a porodu zabrat? Zbavte se nevzhledných strií na bříšku a dopřejte vašim intimním partiím kompletní omlazení. To vše a mnohem více zvládne vyřešit nejmodernější laser SP DYNAMIS PRO značky FOTONA.

Klinika YES VISAGE představuje nový laser SP DYNAMIS PRO značky FOTONA, který je nejsilnějším laser u nás s nejvíce platformami. Jeho velkou předností jsou dva špičkové lasery, které představují to nejlepší, nejúčinnější, nejvýkonnější a zároveň nejšetrnější, co dnes na poli estetické medicíny existuje.



Unikítní patentované 4D omlazení pleti

Zcela jedinečnou patentovanou novinkou je 4D ošetření pleti s velmi výrazným liftingovým efektem. Pleť v obličeji je vůbec poprvé ošetřena jak z vnější strany, tak z vnitřní části úst. Proto je skvělou volbou pro ty, kteří se zdráhají využít niťový lifting, výplně či skalpel, ale vyžadují razantnější účinek. Omlazení pleti za pomoci dvou špičkových laseru probíhá ve čtyřech krocích.



4D ošetření krok za krokem

1. Erbiový laser v nastavení Smooth ošetří sliznice zevnitř úst na tváři. Hned po ošetření po ošetření můžete cítit jazykem, že sliznice a kůže je výrazně pevnější.



2. Neodymovým laserem v nastavení Frac 3 neinvazivně pouhým prohřátím ošetříme pokožku a odstraníme tak nerovnosti a zpevníme pleť.



3. Neodymovým laserem v nastavení Piano neinvazivně prohříváme do hloubky místa hlavních obličejových svalů. Dokáže totiž jako jediný z laserů pronikat nejhlouběji a stimulovat tvorbu kolagenu v hlubších vrstvách pokožky. Hned po ošetření je jasně viditelný liftingový efekt.



4. Erbiovým laserem provádíme peeling, který projasňuje, vyhlazuje a barevně sjednocuje povrch pokožky. Výsledkem je pevnější , jasnější a pružnější pleť.



