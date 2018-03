Pavlína Kubátová: Auta jsou moje vášeň

27. března 2018 | 09:00

Je stále usměvavá a dobře naladěná. Jak se jí pracuje v mužském kolektivu a proč se rozhodla jít za svým snem, nám prozradila prodejkyně vozů Škoda Pavlína Kubátová.

Čím jste chtěla být jako malá holčička?

Neměla jsem žádnou vysněnou kariéru. V jeden čas se moje pozornost směřovala k modelingu, ale tím, že jsem vyrostla jen do metru padesát, se tato cesta celkem rychle zavřela. Byla jsem stejně spíše jako kluk. Vyrůstala jsem v prostředí, kde auta, motorky a čtyřkolky byly denním chlebem. Od té doby mě auta nepustila a je to moje vášeň.



Šla jste si cílevědomě za svou představou, že budete pracovat v automobilovém průmyslu?

Vzhledem k mému dětství a lásce k všemu na kolech jsem si za touto kariérou šla. Nejdříve jsem pracovala jen v kanceláři. Teď jsem s nimi ve styku každý den.



Jak dlouho už pracujete v automobilovém prostředí?

Už to bude přes dva roky.



Spolupracuje se vám dobře s týmem, který je převážně tvořený muži?

Nemám nejmenší problém spolupracovat s muži. Dokonce se mi s nimi možná pracuje lépe než se ženami.



Hýčkají si vás vaši kolegové?

Jak kteří. Už si celkem zvykli, že jsem také prodejce. Nehledě na to, že zrovna na pobočce v Praze mám ještě jednu kolegyni, která je také prodejkyní. Je to tady už celkem normální.



Máte spíše pozitivní či negativní reakce, když lidé vidí ženu prodávat auta?

Prozatím nemám žádné negativní reakce od klientů, spíše naopak.



