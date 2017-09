Přijďte zažít Lexus

Text: Prima Žena

5. září 2017 | 09:00

Značka Lexus v těchto dnech odstartovala svůj nový, v Česku i na Slovensku ojedinělý, projekt s názvem Zažít Lexus. Ten má potenciálním zákazníkům umožnit prožít autentický zážitek ve vozech Lexus, a to se vším komfortem, který si jeho majitel může přát. Každý účastník programu Zažít Lexus totiž dostane možnost otestovat vůz v kombinaci s nadstandardním servisem a vozem připraveným na míru. V rámci unikátní zážitkové jízdy tak účastníci programu zažijí tradiční japonskou pohostinnost “Omotenashi” doslova na vlastní kůži.

Celý koncept vychází z jednoduchého předpokladu: kdo jednou zkusí hybridní Lexus, už nikdy nebude chtít nic jiného. „Nechceme dělat jen obyčejné testovací jízdy. Lexus není jen výrobcem kvalitních vozů, je značkou luxusního životního stylu. Právě to bychom rádi našim hostům v rámci programu Zažít Lexus ukázali. Pro vybranou skupinu lidí jsme vytvořili tento unikátní koncept, ve kterém si mohou vůz otestovat na čtyři dny na těch nejkrásnějších místech Česka a Slovenska. To vše s exkluzivní péčí vytvořenou na míru,“ představuje projekt Martin Peleška, šéf českého zastoupení značky Lexus.



Kampaň poběží až do konce letošního roku. Cílí na jedince, jenž si potrpí na kvalitu a jsou ochotní a schopní do ní investovat, což přirozeně kopíruje cílovou skupinu značky Lexus jako takové. Samotné účastníky programu Lexus oslovuje individuálně. Celý komunikační proces je důsledně personalizovaný, od prvotního oslovení, po individuální výběr konkrétního programu. Tradiční japonskou pohostinnost tak klienti zažijí na vlastní kůži, po celou dobu programu.



Po registraci do programu čeká na vybrané zájemce prémiový servis v podobě personalizované přípravy zapůjčeného vozu vybaveného oblíbenými nápoji či preferovanou hudbou. Tým značky Lexus plánuje každému účastníkovi program dle jeho vlastního přání. Zájemce má k dispozici celkem šest výletů po Čechách a další tři na Slovensku a k tomu tipy na skvělé ubytování, restaurace, zážitky a zajímavé silnice, na kterých může otestovat modely Lexus.



„Lexus je jedinečný svým precizním provedením, a takové jsou i tyto speciální lifestylové testovací jízdy. Naším přáním je, aby si z nich všichni odnesli nezapomenutelný zážitek. Čechy i Slovensko mohou nabídnout mnoho jedinečných míst, které však časově vytížení lidé nemají příležitost sami objevit. My jim plánování maximálně usnadníme, i tím je program Zažít Lexus unikátní,“ doplňuje Tomáš Vlachopulos produktový a marketingový specialista značky Lexus.



