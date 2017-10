Provozujete salon? Pořidte si chytrého lišáka

Text: Prima Žena

18. října 2017 | 09:00

Dokonalý servis pro klienty i poskytovatele služeb představuje v moderních salonech postupná digitalizace administrativy. Tento technologický komfort kupodivu pořídíte za pár kaček!



Nikoho asi nepřekvapí, že trendem dnešní doby je stále větší digitalizace služeb. Téměř vše je dnes nějakým způsobem „online“, většina lidí denně používá chytré telefony, mají své profily na sociálních sítích, nakupují v eshopech a běžně používají k práci Internet. Je překvapivé, že v takové situaci stále většina kosmetických salonů, kadeřnictví nebo salonů krásy funguje „papírově“ s minimálním využitím moderních technologií.



Do jisté míry za tím asi je obava z možné složitosti a konzervativní přístup majitelů salonů. Informační technologie však během posledních let prošly obrovským vývojem, který je radikálně zjednodušil a zpřístupnil běžným lidem. Téměř všichni dnes umějí hledat na Googlu, Seznamu nebo napsat email. Nyní přichází na trh specializovaná aplikace pro salony s názvem myFox (můj lišák :-) Autoři aplikace jsou přesvědčeni, že používat myFox není o nic složitější, než nakoupit v běžném eshopu.



Co umí recepční a asistent, který pracuje za 390 Kč měsíčně?

MyFox pomáhá s tím, aby zákazníci na služby nezapomínali (posílá jim dopředu SMS), nahradí papírovou kartotéku a může být doslova vaším asistentem i spolehlivou recepční. To vše za cenu 390 Kč měsíčně. V ceně je také balíček 100 SMS připomínek pro klienty, každá další SMS stojí 1 Kč.



