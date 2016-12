Radost tibetským dárkem

15. prosince 2016 | 12:00

Charitativní Shop ProTibet funguje pod záštitou neziskové organizace MOST, o.p.s. Nákupem v Ezopu podpoříte rozvojové projekty na pomoc Tibeťanům v Tibetu a indickém exilu. V našem eshopu naleznete tibetské mísy, sošky, deky, šály, náramky nebo náušnice, knihy nebo deníčky z ručního papíru. Nabízíme široký sortiment výrobků dovezených přímo z Himálaje.

Tipy na letošní Vánoce

Letošní podzim věnujeme výstavě Buddhovy dcery, která je k vidění v Národní galerii v Praze. Tato benefiční výstava podpoří tradiční vzdělání dívek v Himálaji. Na našem eshopu si můžete vybrat fotografii z výstavy Buddhovy dcery a jejím zakoupením přispět na podporu vzdělání pro buddhistické mnišky z klášterní školy Koang.Po roční přestávce jsme pro naše příznivce připravili kalendář na rok 2017, který je opět mozaikou fotografií a textů spjatých s tibetskou kulturou a spojující různorodá témata – od těch buddhistických až po zábavu a volný čas. Krásné a magické fotografie jsou doplněné o myšlenky a citáty, které přenesou do Himálaje nejen pohledem, ale i duší.Tradičním oblíbeným vánočním dárkem jsou darovací certifikáty, které představují oblíbenou jednorázovou formu podpory konkrétních projektů. Do certifikátu si můžete vepsat vlastní věnování a darovat jej své rodině nebo kamarádovi. Tímto dárkem uděláte radost obdarovaným nejen u Vás doma, ale hlavně tibetským dětem, seniorům nebo nomádům v dalekém Himálaji. Každoročním favoritem je Koza ProTibet, ale koupit můžete i Otop na zimu pro tibetského dědečka nebo lékařské vyšetření pro tibetské děti.Shop ProTibet funguje pod záštitou neziskové organizace MOST, o.p.s.. V naší neziskové organizaci podporujeme vzdělání tibetských dětí a malých buddhistických mnichů a mnišek a zlepšujeme životní podmínky chudých tibetských seniorů a nomádských rodin. Našimi projekty i prodejem na eshopu se snažíme zachovat tibetskou kulturu.Navštivte náš eshop na www.shop.protibet.cz