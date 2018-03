Robert Bryndza - Do posledního dechu

Text: Prima Žena

15. března 2018 | 09:00

Čtvrtý příběh s názvem Do posledního dechu je doslova dechberoucí čtení; rychlý a až zběsilý závod o čas; napjatý boj mezi sériovým vrahem a týmem vyšetřovatelů. Čtenář sleduje sériového vraha, jenž si vytváří falešné profily na Facebooku a na různých internetových seznamkách. Chce tak vylákat mladé dívky na schůzku.

Příběh otevírá nález těla v kontejneru. Detektiv šéfinspektor Erika Fosterová je sice na místě nálezu jako první, případ ovšem nespadá pod její kompetenci – velí mu Eričin „starý známý“ Sparks. Tento nepříjemný fakt ale Eriku nedokáže zastavit, a dokonce se rozhodne k pro ni dříve nepřijatelnému ústupku a pokusí se se svým úhlavním nepřítelem usmířit. A tak jako obvykle se rovnou vrhne do práce. Brzy se vynoří souvislost s jinou, čtyři měsíce starou nevyřešenou vraždou. Obě dvě oběti se našly ve stejném prostředí a zemřely stejným způsobem. Obě se navíc přes internet seznámily s novým mužem a vydaly se na schůzku naslepo. Erika a její tým musí rychle zjistit, kdo se skrývá za falešnými profily na Facebooku a láká naivní mladé ženy na schůzku. A jde vůbec chytit vraha, který existuje jen virtuálně?Sám Robert Bryndza o námětu svého čtvrtého thrilleru tvrdí, že je to jeho reakce na skutečnost, kolik toho lidé o sobě na sociálních sítích prozrazují, aniž si uvědomují důsledky.Thriller Do posledního dechu podle něj ukazuje, jak snadné je pomocí sociálních sítí pro vrahy zjistit nejrůznější podrobnosti o budoucí oběti…Přestože co se příběhu týče, Robert Bryndza opět překvapuje, nemění se propracovanost hlavních hrdinů a důraz nejen na jejich profesní, ale i osobní život. Opět se setkáváme se sympatickým a chápavým Jamesem Petersonem, Kate Mossová je i nadále loajální, inteligentní a vtipná stálice a Erika se postupně zbavuje starých traumat a otevírá se novým zkušenostem. Zachovává si stále svou neústupnost a tvrdohlavost. Ale to by nebyla Erika Fosterová, kdyby šlo vše hladce…Více informací o autorovi a jeho knihách najdete na robertbryndza.cz nebo na cosmopolis.cz