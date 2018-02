Skrytá píseň

Text: Prima Žena

22. února 2018 | 15:00

Fanoušci Dívky ve vlaku a dalších thrillerů, zbystřete. Titul, který bude v mnohém bude připomínat hit od Pauly Hawkins a v mnohém vás překvapí svou nevšedností a originalitou se právě objevil na knižních pultech. Představujeme vám Skrytou píseň. Říká se, že Skrytá píseň je ruská Dívka ve vlaku. Zda je to pravda, či ne, posuďte sami.



Román začíná lehce otřelým thrillerovým schématem. Ale neotřelou literární formou! Do děje se dostáváme prostřednictvím online konverzace mezi Nikou a její starší sestrou Jen. Ta právě zahájila studium na univerzitě v Anglii a nedá se říci, že by si život neužívala. Její vášní je hudba, kterou zmiňuje v každé zprávě, jež sestře posílá. MIluje Oasis, Radiohead, Nirvanu...



„Hudba ti pomůže překonat cokoliv, Niko. Život má tendenci být občas těžký. Kvůli lidem si můžeš připadat bezcenná a skleslá nebo ti věci mohou připadat tak ponuré a beznadějné, že si budeš myslet, že na světě není žádný světlo. Ale hudba ti pomůže. Vždycky.“



Idylka je přerušena vážnou nemocí jejich maminky. A další rána přichází vzápětí. Zprávy, které jsou adresované Jen, nikdo neotevírá a nikdo na ně nereaguje. Nika je zoufalá. Veškerý jejich kontakt je náhle ukončen a Nika se cítí na vše úplně sama...



„Snažila jsem se. Snažila jsem se ze všech sil předstírat, že je všechno v pořádku. A bylo to na chvíli téměř v pořádku, ale život má krutý a zvláštní způsob připomínat nám, kdo jsme a jakou máme skutečnou hodnotu. Stalo se mi něco špatnýho, sestro. A ukázalo se, že ty, má dlouho ztracená sestřičko, jsi jediná osoba, se kterou mohu sdílet svou bolest beze strachu, že budu litována a souzena.“



Teď, po osmi letech, když je Nice 21 let, se opuštěná sestra rozhodne podniknout víc, než jen každoročně posílat facebookové zprávy nezvěstné Jen. Po zjištění, že poslední místo, kde byla její sestra viděna, byl festival Glastonbury v roce 2007, se Nika rozhodne zveřejnit facebookový příspěvek s prosbou o pomoc.

