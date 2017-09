Skvělý dárek na pro muže

Text: Prima Žena

27. září 2017 | 15:00

Pro muže, je vždy obtížné vybrat dárek, ale originálním ručně vyráběným dřevěným kuličkovým nebo plnícím perem od wood designéra Michala Čiliaka určitě nesáhnete ve výběru vedle.



Pár slov od Michala…Mám rád výzvy a nevybírám si ty nejsnazší cesty…

Michal si se dřevem zkrátka rozumí a luxusní pera se značkou Michal Čiliak – WOOD DESIGN „piplá“ od výběru dřeva až po jeho zpracování do finální výrobku a poslední zahlazené třísky. Žádné pero není vyhotoveno ve více než jednom provedení a všechna jsou vyrobena s láskou. Pokud ještě využijete možnosti si nechat na pero nebo dřevěnou krabičku vygravírovat přání, jméno, motivační text nebo třeba emblém, uděláte z vašeho dárku opravdu srdcovou záležitost.„Než jsem v březnu 2017 vyrobil své první pero, prošlo mi rukama spoustu nepovedených kusů. K opracování si vybírám ty nejzajímavější části dřevin, které nejvíce „pracují“, a tak hodně kusů prasklo. Postupně jsem musel “vytáhnout pár třísek“ a vychytat řadu nedokonalostí. Zabýval jsem se třeba sušením čerstvě pokáceného dřeva a musel jsem přijít i na to, jak přistoupit k povrchové úpravě dřeviny, aby pero vydrželo běžné zacházení, ale zároveň si zachovalo svůj přírodní vzhled a povrch. Po stovkách hodin tvrdé práce a mnoha pokusech a omylech jsem vyrobil první stovku per, za kterými si stojím! Jsem na začátku napínavé a velmi vzrušující cesty, na níž už jsem prodal několik kusů. A hrdých majitelů, kteří se můžou pyšnit ručně vyrobeným originálem, jaký nikdo jiný nemá, přibývá. Každé pero z mé dílny je vyrobené z pečlivě vybraného kusu dřeva, který se před časem skrýval v jádru kmene některého z českých stromů, co mám na skladě. A nezklamu ani milovníky exotických dřevin, které jsem osobně vybíral u českých dodavatelů.“Pera jsou pro osobité nositele a speciální příležitosti, v pozlaceném nebo chromovaném provedení, dodávané v ručně vyrobené dřevěné krabičce s logem.