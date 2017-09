Stylové plenky

Text: Prima Žena

22. září 2017 | 09:00

Základem šatníku každého miminka jsou plenky. I proto se česká značka KOLORKY rozhodla vyrábět plenky co mají styl. Navíc KOLORKY nejsou jen krásným designovým kouskem, ale myslí i na přírodu.



KOLORKY jsou navrhovány tak, aby se líbily nejen dětem, ale i rodičům. Jako jediné plenky budou pravidelně měnit své barevné provedení a tím i garderobu malých nositelů. V červnu byl na trh uveden první design nadčasových UNI proužků a stal se doslova hitem. Další designy by měly být představeny na podzim a tentokrát by měly být zvlášť pro holčičky a chlapečky.KOLORKY jsou vyrobeny s ohledem na citlivou dětskou pokožku a životní prostředí. Označení EKO ručí za výrobu z přírodních a obnovitelných materiálů, a to netkané textilie, buničiny a papíru. Neobsahují škodlivé příměsi PVC, chlóru, antioxidantů, latexu a ftalátů, protože ty u dětí často způsobují astma a alergii. Plenky nejsou parfemované a obsahují proužky z přírodního aloe vera, které pečují a chrání před podrážděním.KOLORKY jsou k dostání na oficiálním webu www.kolorky.cz , a to ve variantě týdenní, dvoutýdenní či měsíční. Rodiče si tak v klidu naplánují zásoby a místo průběžného dokupování získají daleko důležitější čas pro děti i sebe. KOLORKY můžete také sledovat na sociálních sítích Facebook a Instagram, kde se pravidelně objevují zajímavé akce a soutěže.