Valentýnský tip od BigBrands

5. února 2018 | 09:00

Každoroční dilema zda slavit „komerční a importovaný“ svátek zamilovaných – sv. Valentýn – je po roce zpět. Podle průzkumů ho již slaví 6 z 10 Čechů, což je stejně jako Američanů, kteří ale v průměru utratí 6x více, asi 150 dolarů, tj. přes 3000 korun. Výmluvy na to že jste tradicionalista a slavíte „náš český“ 1. máj už prostě nezaberou.

A není skvělé dělat radost tomu druhému co nejčastěji, využít každou příležitost potěšit třeba i dárkem? Ale zase kdybyste dárek přinesli jen tak, bez důvodu, mohlo by to být podezřelé!? Tak proč se nepřipojit k oslavám sv. Valentýna. Ale chce to něco extra, aby se vaše partnerka mohla pochlubit kamarádkám a hlavně vy se před nimi nezdiskreditoval.Takovým dokonalým dárkem může být elegantní a romantická sada hodinek a náramku značky Rosefield Blush ze sterlingového stříbra pozlaceného růžovým zlatem ve dvou variantách.On-line shop BigBrands.cz se specializuje na flashsalové kampaně zaměřené na módu, kosmetiku a bytový design. Najdete zde velké a oblíbené módní značky, ale i méně známé nebo u nás neznámé brandy i unikátní kolekce, které se v České republice jinak neprodávají. Každý den se představí 7-10 nových značek v časově omezených kampaních. Stylové kousky oblečení, kvalitní kožené kabelky a boty, luxusní šperky ale i doplňky do bytu navíc získáte se slevou až 80 %.