Vánoce a dárky z lékárny

Text: Prima Žena

13. prosince 2017 | 09:00

Blíží se čas Vánoc, svátků klidu a pohody, a s ním spojený nejen předvánoční úklid domácnosti, pečení cukroví, ale také nakupování dárků pro naše blízké a přátele, s nimiž se v tomto čase setkáváme a které chceme svým dárkem potěšit. Řada lidí přitom hledá pro své blízké dárky z oblasti péče o zdraví. Oslovili jsme proto PharmDr. Ivanu Lánovou z lékárny BENU v Mladé Boleslavi a požádali ji o její pohled na předvánoční nákupy v lékárnách.

Co by měl ideální dárek splňovat? Dárek by měl svého příjemce potěšit, udělat mu radost. Ale nejen to. Může udělat radost a současně být i zdraví nebo kráse prospěšný. Jedna možnost, kde sehnat kvalitní a také užitečné dárky, je lékárna. Lékárna již dávno není místem, kde se vydávají pouze léky na předpis. V lékárně můžete sehnat dárek pro každého, pro všechny věkové skupiny – pro děti, své partnery, rodiče, prarodiče.



Ženy určitě potěšíte výběrem z velkého množství kosmetiky. Některé značky dostanete exkluzivně jen v lékárnách. S jejím výběrem vám pomůže personál lékárny, který je i pro poradenství v kosmetice speciálně vyškolený.



V lékárnách jsou k dostání přípravky obsahující vitaminy a minerály pro všechny věkové skupiny. Dále zde seženete přípravky pro sportovce, pro výživu kloubů, odstraňující nepříjemné pocity spojené s klimakteriem, potlačující obtíže s prostatou, na podporu hubnutí, pro výživu pleti, vlasů, nehtů a mnoho dalších.



Některé firmy již vkládají své přípravky do vánočních obalů, do kterých přidávají i drobné dárečky. Firma Walmark letos k přípravku na prostatické obtíže Prostenal přibalila multifunkční hodinky, k přípravku na klouby Proenzi osobní přání s překvapením. U dalších výrobků této firmy, včetně multivitaminů Spektrum, najdete kromě zvýhodněného množství i test vánoční pohody. Děti jistě potěší robotická rybička, která je součástí vánočního balení Marťánků. I výrobce želatinových Vibovitů slibuje pro děti překvapení tak, jako každý rok.

