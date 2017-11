Vánoční speciál

Text: Prima Žena

27. listopadu 2017 | 15:00

Vánoce se blíží, přinášíme výběr těch nejkrásnějších vánočních dárků pro muže i ženy. Nahlédněte do našich tipů na vánoční dárky a vyberte ten nejkrásnější dárek. Všechny dárky zakoupíte v českém online butiku Arde.cz



Velkolepá aktovka pro manažery, právníky, doktory a další osoby, kteří potřebují velkou a komfortní aktovku na dokumenty a notebook. Aktovka je ručně vyrobená z pravé telecí kůže. Svými rozměry je ideální i na cesty. Obsahuje dvě prostorná oddělení, ochrannou kapsu na notebook a kapsy na mobilní telefon/PDA a psací potřeby.Poznejte okouzlující krásu a půvab luxusních vánočních dárků ANTORINI. Vstupte do světa špičkového zpracování přírodních materiálů, vstupte do světa online butiku Arde.cz a vyberte ten nejkrásnější dárek.ANTORINI vás uchvátí těmi nejkrásnějšími vánočními dárky pro muže a vánočními dárky pro ženy. Zakoupíte zde kompletní dámský a pánský sortiment – hedvábné šátky, aktovky, peněženky, rukavice, stejně jako doplňky do domácnosti nebo luxusní vybavení kanceláře. ANTORINI nabízí ucelenou kolekci manažerských dárků jako jsou luxusní kožené diáře, hedvábné kravaty, deníky, zápisníky, padfolia nebo luxusní multifunkční deníky.Všechny dárky zakoupíte v online obchodě www.arde.cz