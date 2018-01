Víme, které dárky si muži skutečně přejí

30. ledna 2018 | 12:00

Valentýn je pro mnoho mužů dnem nekonečné nudy a zklamání. Jen stěží najdeme v pánských řadách příznivce večeří při svíčkách, přáníček a plyšových srdcí. Chcete-li partnera na blížící se svátek zamilovaných skutečně ohromit, a zároveň ho přesvědčit, že jste dokonalá partnerka, máme řešení. Objevili jsme 5 tipů na originální zážitkové dárky pro chlapy, které byly navrženy s ohledem na jejich nejtajnější přání!

1. Bungee jumping nebo tandemový seskok

Miluje výšky a adrenalin? Darujte mu zážitek pro pořádné drsňáky. Jump z nejvyššího mostu, televizní věže, jeřábu nebo rovnou seskok z letadla a pak vteřiny volného pádu mu vyženou tep na maximum. Chcete to zažít s ním? Přece jen, Valentýn je o chvilkách ve dvou. Potom byste měli vědět, že zamilované páry patří k nejčastějším jumperům, kteří se do toho vrhají po hlavě a to odkudkoliv! Proč nevyužít k darování tohoto jedinečného zážitku zrovna Valentýna?



2. Sportovní vozy

Přestože je do města praktičtější pohodlný sedan, neexistuje muž, který by si alespoň občas nezatoužil vyzkoušet stroj se stovkami koní pod kapotou. Dopřejte mu pořádnou adrenalinovou jízdu nebo dokonce trénink na závodním okruhu! Stačí jen vybrat, jestli ho necháte usednout do Ferrari, Fordu Mustang, Lamborghini nebo některého z dalších rychlých strojů.



3. Letecké simulátory a trenažéry

Miluje váš partner létání a chtěl by se alespoň na chvíli stát pilotem sportovního letadla, vrtulníku, obrovského dopravního letadla, nebo rovnou stíhačky? Nechte ho prolétnout v leteckém simulátoru! A pokud i vy fandíte zábavě v oblacích, vyrazte společně a užijte si báječné odpoledne v mracích.





