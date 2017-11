Výjimečná kniha

Text: Prima Žena

9. listopadu 2017 | 12:00

Duše zvířat, která se během uplynulého století stala oběťmi lidských konfliktů, vypráví dojemné, tragické a podivné příběhy o svém životě a smrti. Zvířecí hrdinové a vypravěči současně nepřímo vzdávají poctu spisovatelům, jako byli Jack Kerouac, George Orwell, Franz Kafka nebo Lev Nikolajevič Tolstoj. Knihou Jen zvířata se v Česku poprvé představuje Ceridwen Doveyvá (1980), jeden z největších literárních talentů poslední doby.

Během studené války se setkáme s ruskou želvou, která byla mazlíčkem Tolstého dcery, americká delfínice v Iráku píše dopis Sylvii Plathové, příběh mlže v Pearl Harboru je variací na Kerouacův kultovní román Na cestě. Každá povídka má formu, která reflektuje literární zdroje i dějinné zasazení – první vypráví velbloud, odehrává se v roce 1892 v Austrálii a inspirací byl Henry Lawson, poslední vypráví papoušek v roce 2006 v Libanonu a čtenářům dá vzpomenout na styl Juliana Barnese.



„Ráda překládám povídky, protože člověk dohlédne konce, ale líbí se mi i jako ucelený útvar s trochu jinými nároky na uzavřenost a pointu než romány. A tahle knížka byla zajímavá právě tím, že se každá povídka inspiruje jiným autorem a napodobuje jeho styl,“ říká překladatelka Dominika Křesťanová. „Asi nejvíc mě zaujala hned první. Australského básníka a spisovatele Henryho Lawsona jsem dřív neznala a Doveyová dobře vystihuje atmosféru jeho povídek, cítila jsem z ní melancholii noci v prašné buši, kam mě dokázala přenést, i když jsem tam nikdy nebyla.“



Ceridwen Doveyová (1980) vyrůstala v Jižní Africe a Austrálii, dnes žije v Sydney. Na Harvardu a Newyorské univerzitě vystudovala obor sociální antropologie, její románový debut Blood Kin (2007) byl přeložen do čtrnácti jazyků, zařazen do užší nominace na Cenu Dylana Thomase a v USA do výběru „5 Under 35“. Kniha Jen zvířata (2014) byla vyznamenána cenou Readings New Australian Writing Award za rok 2014 a zařazena mezi finalisty cen NSW Premier´s Literary Award a Australian Book Industry Award.