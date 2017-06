Zapomeňte na přepálené pokrmy a grilujte

Text: Prima Žena

28. června 2017 | 12:00

Jestliže rádi grilujete a zároveň patříte k vyznavačům zdravých pokrmů, gril 2 Series RBS LXS je pro vás tím ideálním.

Tento gril značky Campingaz disponuje patentovaným systémem keramických hořáků, na které je nyní prodloužená záruka pět let. Hořáky jsou umístěné po bocích grilovací vany a zaručují zdravější přípravu jídla, neboť šťávy z pokrmů na ně neodkapávají, a tuk se tak nepřipaluje. To spolu s rozptylovačem tepla umístěným ve spodní části grilovací vany umožňuje nejvýkonnější grilování při rovnoměrném dosažení teploty mezi 250° až 300°C po celé grilovací ploše. Používání grilu je téměř bezúdržbové s dlouhou životností. Další z výhod je všestranné využití umožňující přímé i nepřímé grilovaní či použití rožnící jehly. Gril je vyroben z kvalitních materiálů v moderním designu.Jednou z dalších předností grilu je Culinar Modular System, který zvyšuje jeho možnosti, díky kterým se stanete opravdovými specialisty na grilování. Stačí vyjmout prostřední oválnou část litinového roštu za vámi požadované příslušenství. Přejete si upéct vynikající italskou pizzu? Stačí použít pizza kámen. Pokud dáváte přednost asijské kuchyni, určitě si oblíbíte wok pánev a pokud jste milovníkem španělských delikates, můžete použít širokou pánev na paellu. V nabídce je celá řada příslušenství, a to včetně pečícího stojanu na drůbež.Více informací naleznete na www.campingaz.com/cz