Zdravé dobroty na hubnutí

1. září 2017 | 12:00

Chybí vám energie? Jste unavení a celkově se necítíte dobře? Máte potíže se zažíváním? Pokud ano, je nejvyšší čas na detox – a jako bonus se zbavíte přebytečných kilogramů.



V dalším svém bestselleru se známá autorka zaměřuje na detoxikaci organismu: jak se na ni připravit, na co myslet v jejím průběhu i po ní, jaké jsou její vedlejší účinky, co při ní jíst a jakých potravin se naopak vyvarovat. Pomozte svému tělu, aby se pročistilo samo!Není přitom třeba držet přísnou dietu – stačí zařadit do jídelníčku očistné živiny. Není nic snazšího a zdravějšího než si připravit vlastní ovocné a zeleninové šťávy a smoothies! Dodají organismu energii, takže se budete cítit čilejší, zdravější a vyrovnanější. A navíc si opravdu pochutnáte! Jak na to, se dozvíte v této knize, v níž najdete přes 60 receptů na lahodné šťávy a smoothies včetně ořechových a čokoládových.Eliq Maranik, ve světě nazývaná „královnou smoothies“, získala za své knihy, které se jedna po druhé staly bestsellery, řadu ocenění. Už za svou prvotinu Coctails obdržela cenu Gourmand World Cookbook Awards. V této prestižní soutěži bodovala také její další publikace 101 smoothies, která ve stejném roce získala i cenu za nejlepší švédskou kuchařskou knihu.