Život na zámku

1. dubna 2018 | 09:00

Pražské Jinonice se dočkají obnovy svého historického centra. Developerská společnost V Invest představila projekt moderního bydlení, jehož součástí je i rekonstrukce zámečku.



Obnoven bude rovněž místní pivovar zaniklý koncem 19. století. Cílem projektu Jinonický dvůr je vdechnout tomuto místu nový život a nabídnout jeho obyvatelům jedinečnou kombinaci přírody a života v historickém jádru obce s výbornou dostupností do centra metropole. Výstavba první fáze bude zahájena v dubnu letošního roku a dokončena by měla být v červenci příštího roku.



Historie i příroda

Celý projekt je citlivě zasazen do výjimečné lokality historického jádra Jinonic, ve kterém se dochovala původní náves a řada památkově chráněných budov.



V jeho okolí leží rozsáhlý Přírodní park Košíře-Motol a také přírodní rezervace Prokopské údolí. Zároveň dojde k obnově místního pivovaru, který zanikl koncem 19. století. Celý projekt byl komplexně projednán s odborem památkové péče hl. m. Prahy a s Národním památkovým ústavem. Obě instituce se značně podílely na vývoji konečné podoby projektu a záměr podporuj.



Lokalita je vzdálena pouhých deset minut jízdy autem nebo 20 minut jízdy městskou hromadnou dopravou do centra Prahy a zároveň je velmi dobře dostupná z pražského letiště.



V blízkosti Jinonického dvora se nachází veškerá občanská vybavenost, ať už jde o školu, mateřskou školku, sportoviště nebo nákupní centrum Galerie Butovice, které je vzdáleno pouze 10 minut chůze, podobně jako stanice metra, která je dostupná autobusem či za 5 minut chůze. Projekt přitom kromě jedinečné kombinace historie a přírody nabízí také vysokou míru soukromí a bezpečnosti. Proto je od začátku budován jako uzavřený a monitorovaný neprůjezdný areál.



